Айс-Ти
Ice-T
Айс-Ти
Ice-T
Дата рождения
16 февраля 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ньюарк, США
Популярные фильмы
7.6
Закон и порядок. Специальный корпус
(1999)
6.6
Рэп как искусство
(2012)
6.3
Чужая территория
(1992)
Фильмография Айс-Ти
6.6
Рэп как искусство
Something from Nothing: The Art of Rap
мюзикл, документальный
2012, Великобритания / США
Смотреть трейлер
3.8
Лепрекон 5: Сосед
Leprechaun in the Hood
комедия, боевик, ужасы, фэнтези
2000, США
3.8
Точка отсчета
Point Doom
боевик, криминал, драма
2000, США
7.6
Закон и порядок. Специальный корпус
драма, криминал
1999, США
5.8
Крутые стволы
Mean Guns
триллер, боевик
1997, США
6.1
Джонни Мнемоник
Johnny Mnemonic
боевик, триллер, фантастика
1995, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.3
Чужая территория
Trespass
боевик, триллер
1992, США
