UglyDolls – знаменитый мировой бренд плюшевых игрушек. Их концепция построена вокруг свежего понимания слова «ugly» (буквальный перевод «уродливый») как «уникальный»/«самобытный». Все герои серии имеют узнаваемый стиль, не попадая под любые визуальные стандарты, превращая тем самым собственные истории в личные для многих детей. Уже в начале проекта создатели не планировали ограничиваться игрушками и хотели рассказывать о приключениях в…
не притягивает и не цепляет,давно такого Г... не было в прокате...
Достаточно хороший мультфильм и мюзикл,музыка 9/10 и немного забавный сюжет но... Но он в некоторых моментах более скучный как в начале но.... Это не один минус: некоторые персонажи прям бесят как синий (не знаю почему но он мне не нравится совсем) и то что... Мультфильм вроде- бы на 1 час идёт но как будто я посмотрела на 40 минут, хотела бы сказать что надо в создании этого мультфильма растянуть полнометраж (создать более трагичную сцену, открыть некоторых персонажей более внятно как вроде- бы второстепенно персонажа Нолана или же злодея Лу, или же хотя бы добавить сцену после титров) но также я надеюсь что (я знаю что режиссёр умер) когда нибудь выйдет вторая часть и всё будет хорошо и с новым правообладателем. Скорее всего он мне сначала понравился и без минусов после просмотра но потом я определилась та как было и то ощущение то что мне было как- то... Ну не знаю, вроде бы и хорошо и немного плохо даже (но не сильно) и даже бы не сказала что для детей, а более подростковой аудитории и даже в каком- то смысле взрослой.
плюсы: красивые и забавные персонажи
классный мюзикл (9/10)
графика
стиль
Минусы: немного скучноватый
некоторые персонажи бесят
неполноценный полнометражный мультфильм (не достаточно деталей)
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