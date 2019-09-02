Личико престарелой Гюльчатай все еще прекрасно: годы не отняли самого главного (фото)

Фото юного Феди Курочкина из «Тайн следствия» разочаровало народ: как в актеры взяли

Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь

Прошло 27 лет: как выглядела Высоцкая в день, когда вскружила голову Кончаловскому

Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь

Панкратову-Черному в везении не откажешь: кто должен был стать звездой «Нофелета»

Лицо ангела, сущность дьявола: как сейчас выглядит 88-летняя Фатеева, отказавшаяся от пластики (фото)

Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику

Герой Гайдая кочевал из комедии в комедию: вы точно его ни разу не заметили

Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили

Народ не верит, что Наталье Селезневой уже 78 лет: есть только один недостаток (фото)