Награды и номинации фильма Холмс & Ватсон 2019

Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худший сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
