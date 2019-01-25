Наша рецензия

Знакомая всем история возвращается в новой версии. Величайший детектив Шерлок Холмс (Уилл Фэррелл) снова знакомится с ветераном войны Джоном Ватсоном (Джон Си Райли). Сыщик и его помощник расследуют преступления зловещего профессора Мориарти (Рэйф Файнс) и предотвращают убийство английской королевы. Только на этот раз все действие сопровождается глупыми шутками и нелепыми поступками. Ведь главные герои — клинические идиоты. Любой, кто берется экранизировать историю, которую до этого…