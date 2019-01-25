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Холмс & Ватсон Холмс & Ватсон
Киноафиша Фильмы Холмс & Ватсон Отзывы о фильме «Холмс & Ватсон»
Holmes & Watson Холмс & Ватсон 2019 / США
3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Холмс & Ватсон»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Знакомая всем история возвращается в новой версии. Величайший детектив Шерлок Холмс (Уилл Фэррелл) снова знакомится с ветераном войны Джоном Ватсоном (Джон Си Райли). Сыщик и его помощник расследуют преступления зловещего профессора Мориарти (Рэйф Файнс) и предотвращают убийство английской королевы. Только на этот раз все действие сопровождается глупыми шутками и нелепыми поступками. Ведь главные герои — клинические идиоты. Любой, кто берется экранизировать историю, которую до этого…

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https://intrade.bar/68731 25 января 2019, 00:07
Оценка
Фильм неочень. сюжет слабоват, шутки слабые.
25 января 2019, 00:07 Ответить
alfiya7163 30 января 2019, 10:19
Оценка
фильм понравился...специфический юмор...легкий... моментами конечно скучновато было...но в целом не плохо.... посмеялась от души...Золотого Орла с Оскаром дала бы за фразу ",Трампанутая демократия"(｡◕‿◕｡)
30 января 2019, 10:19 Ответить
jakovleva_1987 8 февраля 2019, 22:36
Оценка
Отвратителтное нечто, фильмом язык не поворачивается назвать. Юмора там рядом не стояло, выдержала только 40 минут и то через силу, ушла с сеанса не единстаенная и не первая.
8 февраля 2019, 22:36 Ответить
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