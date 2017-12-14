«Бойся своих желаний»: Рецензия Киноафиши

Агрессивная проклятая утварь

Когда Клэр была маленькой, ее мама покончила жизнь самоубийством. Прошли годы, теперь девушка живет с отцом, который зарабатывает, убирая мусор. Из-за этого она, как и многие до и после нее, является объектом насмешек и подколок со стороны одноклассников. Поэтому, когда ее отец находит странную шкатулку, Клэр, быстро «разобравшись» с ее устройством и загадав желания, расправляется с обидчиками. Правда, ее гнетут непонятные символы, раскиданные по шкатулке. Ведь с ее помощью девушка может вернуть маму с того света. Но в итоге выясняется, что шкатулка проклята, бросить, потерять или продать ее нельзя, тогда растеряются все загаданные желания, каждое из которых оплачивается кровью, а последнее еще и душу у владельца забирает.

Кадр из фильма «Бойся своих желаний»

Картина «Бойся своих желаний» - это неожиданное сочетание «Посылки» Ричарда Келли о путешествии странной коробки из рук в руки и «Миллиона для чайников» Рамаа Мосли про двух ребят, которые ради денег причиняют себе боль. Здесь же Клэр, мучимая кошмарами и одноклассниками, обретает в шкатулке защитника и возможность реализовать желания, ровно семь штук. Бросить, потерять или продать сокровищницу возможностей нельзя, иначе загаданное пропадет. А проклятие Лу Мэй, наложенное на шкатулку, - совсем другая история, про нее бы не мешало придумать отдельное кино, которое знакомило бы зрителей с основными аспектами вселенной и стало бы базой для развития истории о вещах, способных баловать и убивать.

Кадр из фильма «Бойся своих желаний»

В какой-то момент Клэр начинает страдать манией преследования, а ночью за ней вроде бы кто-то подсматривает. А все проблемы героини в школе и непонимание дома схожи с жизнью Зои Дойч в «Матрице времени». Оператор дилогии «Астрал» и «Пираньи 3D» Джон Р. Леонетти продолжает искать себя в режиссуре. И после успешного, но довольно-таки беззубого «Проклятия Аннабель» его новая работа «Бойся своих желаний» выглядит уже взрослым проектом со своими особенностями и чертами. Считается, что именно оператор «виновен» в страхе зрителей перед хоррор-картинами, так что, возможно, в будущем из Джона Р. Леонетти и выйдет толк.

Кадр из фильма «Бойся своих желаний»

Главное же здесь – актеры второго плана. Еще недавно крушивший женские сердца Райан Филлипп здесь предстает в солидной роли отца, а соседкой героев оказывается бесподобная Шерилин Фенн, любимица семьи Линч. Одна из подруг главной героини – пропавшая рыжая девушка из первого сезона сериала «Очень странные дела» Шеннон Персер. И тут же Ли Ги-хон из франшизы «Бегущий в лабиринте» в роли помощника-возможного любовного интереса. А главная героиня «Бойся своих желаний» Джои Кинг известна как своими телевизионными проектами, так и работой с Заком Браффом. Сыграл в фильме и Джерри О’Коннелл из «Квартирки Джо» и главный герой некогда популярного сериала «Скользящие».

Кадр из фильма «Бойся своих желаний»

С точки зрения концепции и возможности для пугания зрителей картина «Бойся своих желаний» вполне готова и достойна стать франшизой. Осовремененный вариант «Джуманджи» с непонятными атрибутами, как, например, в музее семьи Уоррен из фильмов «Заклятие» Джеймса Вана. Помогая людям, они затем требуют от них за это кровь и души. Пока же это почему-то довольно-таки дорогой проект, бюджету которого сложно найти оправдание, ведь современные ужастики относительно недороги в производстве, а звезд, которые могли бы взять львиную часть бюджета, здесь нет. В фильме «Бойся своих желаний» смерти не всегда показаны изобретательно и страшно, зато сняты они бойко и вызывают при просмотре картины неприятные эмоции. Заставляют ежиться и вжиматься в кресла, напоминая смертельные расправы из «Пунктов назначения».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 11 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бойся своих желаний»