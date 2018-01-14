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Когда Клэр была маленькой, ее мама покончила жизнь самоубийством. Прошли годы, теперь девушка живет с отцом, который зарабатывает, убирая мусор. Из-за этого она, как и многие до и после нее, является объектом насмешек и подколок со стороны одноклассников. Поэтому, когда ее отец находит странную шкатулку, Клэр, быстро «разобравшись» с ее устройством и загадав желания, расправляется с обидчиками. Правда, ее гнетут непонятные символы, раскиданные по шкатулке. Ведь с ее помощью девушка…