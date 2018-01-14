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Бойся своих желаний - трейлер
Киноафиша Трейлеры Бойся своих желаний. Трейлер

Бойся своих желаний. Трейлер

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Дата публикации: 23 марта 2017
Бойся своих желаний – Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывает в ней?
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Олег 14 января 2018, 12:35
Фильм для школьников. На ужасы не похоже, сюжет очень предсказуем. Нет неожиданных сцен, где вздрагиваешь от страха. Если коротко - аццтой.
14 января 2018, 12:35 Ответить
Weteran Mc 26 июня 2024, 00:35
Оценка
Американский триллер с элементами фэнтези и ужасов под названием "Бойся своих желаний" повествует о школьнице, которой отец дарит старинную шкатулку, найденную на свалке. Оказывается, что эта шкатулка способна исполнить семь любых желаний. Но взамен должна пролиться чья-то кровь. Когда все желания будут исполнены, случится самое страшное. И девушка узнаёт об этом, но, к сожалению, слишком поздно.
Фильм снят бодренько и динамично. В основном он рассчитан на молодежную аудиторию. Но и мне, 40-летнему дяде, смотрелось вполне интересно. Конечно это не шедевр, но и низкий балл рука не поднимется поставить.
Поэтому моя оценка: 7 из 10. 👍
26 июня 2024, 00:35 Ответить
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5.5 Бойся своих желаний
Бойся своих желаний ужасы, фэнтези, триллер, 2017, США
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