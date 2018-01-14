Бойся своих желаний
– Тихая неудачница Клэр получает в подарок от отца старинную шкатулку. К ее удивлению оказывается, что шкатулка умеет исполнять желания. Теперь-то она расквитается со всеми, кто над ней смеялся. Желания исполняются, но не совсем так, как задумывала Клэр, и с каждым новым желанием последствия становятся все страшнее. Какую еще плату попросит шкатулка взамен и что за древнее зло скрывает в ней?
Фильм снят бодренько и динамично. В основном он рассчитан на молодежную аудиторию. Но и мне, 40-летнему дяде, смотрелось вполне интересно. Конечно это не шедевр, но и низкий балл рука не поднимется поставить.
Поэтому моя оценка: 7 из 10. 👍
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