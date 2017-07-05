Когда человек достиг всего, о чем только можно мечтать – семья, работа, дом, – он невольно заходит в тупик: ну и что дальше? Вот, дерево посажено, своя обитель построена, есть все, к чему стремится среднестатистический человек… а что потом? Кто-то увлекается творчеством, в котором самореализация не заканчивается никогда, а кто-то пускается во все тяжкие, пресытившись счастливой спокойной жизнью. Для Говарда Уэкфрилда поиск ответа на этот вопрос стал настоящей погоней за…
Нажмите здесь, чтобы изменить заголовокМного информации и отзывов об этом фильме в сети вы не найдете, большиство ходило смотреть очередную премьеру Marvel. И все таки это очень необычный фильм, посмотрели мы его с удовольствием. Вы никогда не задумывались, какой станет жизнь, если в ней не будет вас? На самом деле главный герой этого фильма Во всем виноват енот (Wakefield, 2016, Робин Суикорд) Говард не особо задавался этим вопросом. Он успешный адвокат, работает на Манхеттене и живет в пригороде в большом доме с женой и двумя близняшками дочерьми. Однажды возвращаясь поздно домой с работы он по случайности заглянул на чердак в гараже и понял, что из его окна прекрасно видно столовую, где ужинает его семья. В тот день они с женой были в ссоре, увидев, что она не в духе, когда он не ответил на её звонок, Говард решает подождать, пока все уснут, чтобы не выслушивать очередные упреки. Так он остался на чердаке. Он не сбежал от семьи и не бросил их, он никого не предал и не обманул. Он просто остался жить на чердаке без средств личной гигиены и каждый день наблюдал за своей женой. Весь фильм мы слышим только мысли главного героя, он почти ни с кем не разговаривает все это время, но очень многое в его жизни он обдумывает и по-настоящему осознает. Ему потребовалось достаточно много времени, чтобы разобраться в своих отношениях с женой и в отношении в самом собой. Этот отказ от всего стал для него шагом к настоящей свободе. Он не скучал по работе, статусу, дорогим вещам, которые его окружали. Говард понял, что по-настоящему ценно для него в этой жизни и за что стоит бороться. Главную роль блестяще исполнил Брайан Крэнстон (всем больше известный по роли Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие"). На Оскар его номинировали за фильм Трамбо, но и в этом фильме он постарался не меньше. Выглядел он настоящим бездомным бродягой, тут и говорить не о чем. Но удерживать одной актерской игрой зрителя на протяжении всего фильма - это тоже задача не из легких. Здесь нет спецэффектов и сцен сражений, которые призваны разбудить зрителя к середине сеанса. Весь фильм мужчина просто смотрит в окно - однако, у него получилось заинтриговать и держать напряжение. Кстати, фильм основан на реальных событиях, описанных книге американского писателя Эдгарда Лоренса Доктороу.
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