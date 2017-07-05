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Во всем виноват енот Во всем виноват енот
Киноафиша Фильмы Во всем виноват енот Отзывы о фильме «Во всем виноват енот»
Wakefield Во всем виноват енот 2016 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Во всем виноват енот»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда человек достиг всего, о чем только можно мечтать – семья, работа, дом, – он невольно заходит в тупик: ну и что дальше? Вот, дерево посажено, своя обитель построена, есть все, к чему стремится среднестатистический человек… а что потом? Кто-то увлекается творчеством, в котором самореализация не заканчивается никогда, а кто-то пускается во все тяжкие, пресытившись счастливой спокойной жизнью. Для Говарда Уэкфрилда поиск ответа на этот вопрос стал настоящей погоней за…

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Даниил Силкин 5 июля 2017, 20:20
Оценка
Огонь
5 июля 2017, 20:20 Ответить
Александр Мелешко 9 июля 2017, 12:25
Оценка
Тихий ужас ! Куча потрачЕнных зря денег, времени и таланта на пустоту - и рейтинг 7 !!!! Что творцы, что зрители, что критики - куда катимся ?
9 июля 2017, 12:25 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 15 июля 2017, 21:36
самое смешное в этой "комедии" - енот
15 июля 2017, 21:36 Ответить
yana 15 июля 2017, 23:30
Оценка
Неожиданно хорош! Долгое послевкусие) Несколько дней с мужем между прочим вспоминали моменты из фильма. Вроде бы, ничего особенного не происходит, но затягивает... Проживаешь с героем эту игру. Приходишь к таки же мыслям... довольно глубоким, из под корки мозга... Снят достойно. Ну и юмор чудный, частенько смеялись)
15 июля 2017, 23:30 Ответить
Anastasia Ganina 21 августа 2017, 13:08
Who hasn't had the impulse to put their life on hold for a moment, just vanish completely?
Нажмите здесь, чтобы изменить заголовокМного информации и отзывов об этом фильме в сети вы не найдете, большиство ходило смотреть очередную премьеру Marvel. И все таки это очень необычный фильм, посмотрели мы его с удовольствием. Вы никогда не задумывались, какой станет жизнь, если в ней не будет вас? На самом деле главный герой этого фильма Во всем виноват енот (Wakefield, 2016, Робин Суикорд) Говард не особо задавался этим вопросом. Он успешный адвокат, работает на Манхеттене и живет в пригороде в большом доме с женой и двумя близняшками дочерьми. Однажды возвращаясь поздно домой с работы он по случайности заглянул на чердак в гараже и понял, что из его окна прекрасно видно столовую, где ужинает его семья. В тот день они с женой были в ссоре, увидев, что она не в духе, когда он не ответил на её звонок, Говард решает подождать, пока все уснут, чтобы не выслушивать очередные упреки. Так он остался на чердаке. Он не сбежал от семьи и не бросил их, он никого не предал и не обманул. Он просто остался жить на чердаке без средств личной гигиены и каждый день наблюдал за своей женой. Весь фильм мы слышим только мысли главного героя, он почти ни с кем не разговаривает все это время, но очень многое в его жизни он обдумывает и по-настоящему осознает. Ему потребовалось достаточно много времени, чтобы разобраться в своих отношениях с женой и в отношении в самом собой. Этот отказ от всего стал для него шагом к настоящей свободе. Он не скучал по работе, статусу, дорогим вещам, которые его окружали. Говард понял, что по-настоящему ценно для него в этой жизни и за что стоит бороться. Главную роль блестяще исполнил Брайан Крэнстон (всем больше известный по роли Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие"). На Оскар его номинировали за фильм Трамбо, но и в этом фильме он постарался не меньше. Выглядел он настоящим бездомным бродягой, тут и говорить не о чем. Но удерживать одной актерской игрой зрителя на протяжении всего фильма - это тоже задача не из легких. Здесь нет спецэффектов и сцен сражений, которые призваны разбудить зрителя к середине сеанса. Весь фильм мужчина просто смотрит в окно - однако, у него получилось заинтриговать и держать напряжение. Кстати, фильм основан на реальных событиях, описанных книге американского писателя Эдгарда Лоренса Доктороу.
21 августа 2017, 13:08 Ответить
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