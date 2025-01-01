Howard WakefieldЛюди скажут, что я бросил жену, и, наверное, с фактической точки зрения, так оно и есть, но где здесь был умысел? Я и подумать не мог о том, чтобы её оставить.
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Howard WakefieldЯ никогда не покидал свою семью. Я покинул самого себя. Освободившись, я стану тем Говардом Уэйкфилдом, которым мне суждено быть.
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Говард Уэйкфилд[Закадровый голос]«Качество милосердия не натянуто. Оно падает, словно мягкий дождь с небес на землю внизу». Всю жизнь слышал эту цитату. И только сейчас понял её смысл. Милосердие — это не то, что можно просить. «Не натянуто» значит — не принуждённое. Его дарят свободно. Без причины. Просто подарок, который с неба падает. Вдвойне благословенно. Благословляющий и благословляемый, если я правильно помню. Дарение и принятие в одном.
Howard WakefieldНаша городская полиция хорошо оплачивается, вежлива и не так уж сильно отличается от нас остальных в своём отстранённом отношении к реальным преступлениям.
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Howard WakefieldЯ спрашиваю вас: что такого святого в браке и семье, что нужно жить в них день за днём, каким бы нереальным эта жизнь ни казалась? Кто из нас хоть раз не испытывал желание просто приостановить свою жизнь на мгновение? Вот что я спрашиваю.
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Howard WakefieldПригородная жизнь — так много повторяется изо дня в день. Кто из нас не хотел хоть на минуту поставить жизнь на паузу и просто исчезнуть?
Howard WakefieldПохоже, мне больше не нужны те вещи, которые еще совсем недавно казались незаменимыми. Чистая рубашка, гладкое бритьё, кредитки, мобильники, клиенты. Больше не сесть на этот поезд. Больше ничего от неё не возьму. Ничего из того дома. Никогда.
Howard WakefieldЯ буду жить как потерпевший крушение. Выживший. Невидимый. Свободный. Я стану тем Ховардом Уэйкфилдом, каким мне суждено быть.
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Howard Wakefield«В пригороде мы живём на природе». Так сказала моя агент по продаже — её коронная фраза, когда мы с Дианой впервые смотрели этот дом. И правда, вокруг бегают олени, зайцы, вороны. Но мы не живём на природе. В этом и смысл пригорода. Ты живёшь отдельно от людей. И тебя защищают от дикого мира.
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Howard WakefieldО боже, Бен Джейкобс. О да, да, да, поехали. Кофе и печеньки, проходи. Ему понадобится сливки для кофе, Дайан. «Эээ, у тебя случайно нет соевого молока?» Конечно, у неё есть соевое молоко. У неё есть всё. Пожалуйста, Бен, расскажи ей про свою трагическую непереносимость лактозы, все эти вздутия и газы. Ага, немного бесплатной работы для фирмы. Как мило с твоей стороны. «Я впечатлён своим адвокатом, Берни. Впечатлён его влиятельными знакомыми. У него очень большие связи, и я следую его указаниям». Знаешь, я раньше не пел. Думаю, это стоит отметить.