О боже, Бен Джейкобс. О да, да, да, поехали. Кофе и печеньки, проходи. Ему понадобится сливки для кофе, Дайан. «Эээ, у тебя случайно нет соевого молока?» Конечно, у неё есть соевое молоко. У неё есть всё. Пожалуйста, Бен, расскажи ей про свою трагическую непереносимость лактозы, все эти вздутия и газы. Ага, немного бесплатной работы для фирмы. Как мило с твоей стороны. «Я впечатлён своим адвокатом, Берни. Впечатлён его влиятельными знакомыми. У него очень большие связи, и я следую его указаниям». Знаешь, я раньше не пел. Думаю, это стоит отметить.