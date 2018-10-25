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Постер фильма Дирижёр
7.3
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7.3

Дирижёр

, 2018
De dirigent
Бельгия, Болгария, Нидерланды / биография, драма / 18+
Постер фильма Дирижёр
7.3

О фильме

Антония Брико мечтает стать дирижёром, но к ней не относятся всерьез, потому что она женщина.

В ролях

Кристанна де Брюйн
Antonia Brico
Скотт Тернер Скофилд
Robin Jones
Шеймас Ф. Сарджент
Mark Goldsmith
Бенжамин Вейнрайт
Бенжамин Вейнрайт
Frank Thomsen
Аннет Малербе
Mother Antonia
Раймонд Тири
Раймонд Тири
Father Antonia
Гийс Шолтен ван Ашат
Гийс Шолтен ван Ашат
Willem Mengelberg
Рихард Заммель
Karl Muck
Сайен Томас
Mrs. Thomsen
Тим Ахерн
Mr. Thomsen
Режиссер Мария Питерс
Сценарист Мария Питерс
Композитор Куинтен Шрам, Роберт Зиммерман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Болгария / Нидерланды
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 сентября 2019
Премьера в мире 25 октября 2018
Дата выхода
24 сентября 2020 Германия 6
16 февраля 2020 Гонконг IIA
25 октября 2018 Нидерланды 12
21 апреля 2023 Финляндия 7
4 ноября 2019 Южная Корея 12세 이상 관람가
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $1 211 394
Производство Shooting Star Filmcompany BV, AVROTROS, Casa Kafka Pictures
Другие названия
De dirigent, The Conductor, Die Dirigentin, A karmester, Antonia - Uma Sinfonia, Antonia, la chef d'orchestre, Antonia: una sinfonía, Bir Kadın Zaferi, Dirigenten, Dyrygentka, Kapellimestari, La chef d'orchestre, La directora d'orquestra, La directora de orquesta, Lady Maestro, Sulle ali della musica, Диригентката, Дирижёр, レディ・マエストロ, 指挥家, 首席指揮家, The Conductor (De Dirigent)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 24 июля 2026

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