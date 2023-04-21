Дирижёр, 2018

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о выходе в прокат О фильме Антония Брико мечтает стать дирижёром, но к ней не относятся всерьез, потому что она женщина. Развернуть Продолжительность 2 часа 17 минут Год выпуска 2018 Премьера в мире 21 апреля 2023 Режиссер Мария Питерс В ролях Кристанна де Брюйн Бенджамин Уэйнрайт Скотт Тернер Скофилд Шеймас Ф. Сарджент Все актеры и съемочная группа 1 постер

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