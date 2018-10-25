Дирижёр, 2018

ПроизводствоShooting Star Filmcompany BV, AVROTROS, Casa Kafka Pictures
Другие названия
De dirigent, The Conductor, Die Dirigentin, A karmester, Antonia - Uma Sinfonia, Antonia, la chef d'orchestre, Antonia: una sinfonía, Bir Kadın Zaferi, Dirigenten, Dyrygentka, Kapellimestari, La chef d'orchestre, La directora d'orquestra, La directora de orquesta, Lady Maestro, Sulle ali della musica, Диригентката, Дирижёр, レディ・マエストロ, 指挥家, 首席指揮家, The Conductor (De Dirigent)
Рейтинг фильма
7.3
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 24 июля 2026
Цитаты
Antonia BricoМолчать о чём-то — это то же самое, что лгать?
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