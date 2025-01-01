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Илья Максимов
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Илья Максимов
Илья Максимов
Популярные фильмы
5.9
Подари мне немного тепла
(2013)
5.7
Мать моего сына
(2022)
5.1
Проводник
(2018)
Фильмография Илья Максимов
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Режиссер
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Страх над Невой
криминал, детектив
2024, Россия
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Курьеры
драма, комедия
2024, Россия
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5.7
Мать моего сына
Mat moego syna
триллер
2022, Россия
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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5.1
Проводник
Provodnik
мистика, триллер
2018, Россия
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Рецензия
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5.9
Подари мне немного тепла
Podari mne nemnogo tepla
мелодрама
2013, Россия
Шаповалов
драма, криминал, детектив
2012, Россия
Откройте, милиция
драма, криминал, детектив
2009, Россия
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Адвокат
криминал, детектив
2004, Россия
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
«Эта история вообще не о Сулеймане»: в Сети возмутились другим названием «Великолепного века» в Казахстане
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
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Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667