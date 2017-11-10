Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Семейный обряд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленький вампир Маленький вампир
Киноафиша Фильмы Маленький вампир Отзывы о мультфильме «Маленький вампир»
The Little Vampire Маленький вампир 2017 / Германия
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Маленький вампир»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Маленькому вампиру Руди исполняется 13 лет вот уже в 300 раз. В свои года он не повторил участи Клодии, сохранив детскую непосредственность и любовь к играм. Но не это становится причиной всех бед: Рудольфа и его клан преследует безумный охотник за вампирами. Из-за оплошности старшего брата Руди большая часть семьи Секвилбэк оказалась заперта в склепе, а его родители и младшая сестра – по другую сторону леса от трансильванской земли, в Германии. Сам же маленький вампир волею случая…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина 10 ноября 2017, 01:21
Оценка
Очаровательный мультфильм!
10 ноября 2017, 01:21 Ответить
leadraven 18 ноября 2017, 15:54
Я ещё понимаю если бы это убожество было отечественным - попилить деньги подобным образом у нас любят. Но ведь нет, "Страна: Германия". Зачем, ЗАЧЕМ локализовывать такие поделки уровня "студент второго курса"? Это же абсолютно локальный продукт даже не кино-масштаба.
18 ноября 2017, 15:54 Ответить
Сабина Хабдулина 24 января 2018, 12:02
Оценка
Клевый мульт,пересматриваю его несколько раз
24 января 2018, 12:02 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мизантроп
Мизантроп 8 комментариев
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа 27 комментариев
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье 13 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4 49 комментариев
Хотя бы кинода 2 2 комментария
Иммигрант 11 комментариев
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App