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Маленькому вампиру Руди исполняется 13 лет вот уже в 300 раз. В свои года он не повторил участи Клодии, сохранив детскую непосредственность и любовь к играм. Но не это становится причиной всех бед: Рудольфа и его клан преследует безумный охотник за вампирами. Из-за оплошности старшего брата Руди большая часть семьи Секвилбэк оказалась заперта в склепе, а его родители и младшая сестра – по другую сторону леса от трансильванской земли, в Германии. Сам же маленький вампир волею случая…