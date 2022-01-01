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Карстен Килерих
Карстен Килерих
Karsten Kiilerich
О персоне
Фильмография
Карстен Килерих
Karsten Kiilerich
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Дата рождения
21 января 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Карстена Килериха
Родился 21 января 1955 года. Слагельсе, Дания.
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Фильмография Карстена Килериха
Сипсик
анимация, семейный
2020, Эстония / Дания
6.0
Ковер-самолет
анимация
2018, Дания
5.0
Альберт
детский, приключения
2015, Дания
4.0
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