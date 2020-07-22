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Гонка века Гонка века
Киноафиша Фильмы Гонка века Отзывы о фильме «Гонка века»
The Mercy Гонка века 2017 / Великобритания
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Гонка века»

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Наша рецензия

История Дональда Кроухёрста когда-то облетела весь мир. В 1968-ом газета «Sunday Times» объявляет о проведении беспрерывного кругосветного путешествия, и простой предприниматель Кроухёрст ввязывается в эту необыкновенную авантюру, рискуя всем, чтобы в ней поучаствовать. К загадочной биографии уже обращались советские кинематографисты – в 1986 году был снят фильм «Гонка века». Возможно, именно по этой причине новая картина Джеймса Марша носит аналогичное название в…

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Андрей 22 июля 2020, 23:28
Оценка
7 баллов из 10ти!
и это высокая оценка!
скорее всего у многих испортится впечатление из-за развязки, но это реальные события, как гласят титры ;((
история не сильно интересная, но сильно грустная...
22 июля 2020, 23:28 Ответить
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