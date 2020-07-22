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История Дональда Кроухёрста когда-то облетела весь мир. В 1968-ом газета «Sunday Times» объявляет о проведении беспрерывного кругосветного путешествия, и простой предприниматель Кроухёрст ввязывается в эту необыкновенную авантюру, рискуя всем, чтобы в ней поучаствовать. К загадочной биографии уже обращались советские кинематографисты – в 1986 году был снят фильм «Гонка века». Возможно, именно по этой причине новая картина Джеймса Марша носит аналогичное название в…