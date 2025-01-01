IanОдин на лодке девять месяцев? Ты либо пьян, либо с ума сошёл.
Donald CrowhurstТогда нам срочно надо выпить ещё, чтобы исключить безумие. Как сказал Чичестер: «Любой дурак может обогнуть земной шар трезвым, а вот настоящий моряк сделает это пьяным». Ещё по одной?
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Donald Crowhurst[закадровый голос]В течение своей жизни каждый человек играет в космические шахматы с дьяволом. Трудно понять, кто выигрывает, потому что Бог играет по одним правилам, а дьявол — по точно противоположным. Но одно ясно: единственный настоящий грех — это грех сокрытия.
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Sir Francis ChichesterПотому что делать только то, что уже было сделано, значит жить жизнью в тени других людей.
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ReporterВы собираетесь участвовать, сэр Фрэнсис?
Sir Francis ChichesterНет, нет, я уже наигрался. Ни за что меня не затащат обратно в эти зловещие воды Южного океана. Кажется, кто-то сказал, что там волны измеряются не в футах и дюймах, а в порциях страха.
Mr. BestМы приложили к этому руку. Мы оказали давление на этого человека!
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[Первые реплики]
Рейчел КрауэрстА в Лошадином тропике есть лошади?
Дональд КрауэрстНет, дорогая. Говорят, много лет назад, когда испанцы плыли в Западные Индии, они везли с собой лошадей, и иногда у них заканчивался ветер, а потом и пресная вода.
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Sir Francis ChichesterЕдинственное, что я могу представить, что могло бы испытать человека сильнее, чем однажды обогнуть мир на лодке в одиночку, остановившись всего один раз — это не останавливаться вовсе. И "The Sunday Times" пригласил меня сегодня объявить именно такой вызов. Будет денежный приз для того, кто придёт первым, и приз для того, кто будет самым быстрым.
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Rodney HallworthДональд Кроурхёрст хотел прославиться. Теперь он на грани этого.
Clare CrowhurstКаждый день я хочу, чтобы ты встречал папу с распростёртыми объятиями. Даже тогда, когда не понимаешь всего. Потому что так поступают с теми, кого любят и кто ушёл. Даже если они не возвращаются.