Sir Francis Chichester Единственное, что я могу представить, что могло бы испытать человека сильнее, чем однажды обогнуть мир на лодке в одиночку, остановившись всего один раз — это не останавливаться вовсе. И "The Sunday Times" пригласил меня сегодня объявить именно такой вызов. Будет денежный приз для того, кто придёт первым, и приз для того, кто будет самым быстрым.