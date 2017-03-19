Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Везучий случай - трейлер
Киноафиша Трейлеры Везучий случай. Трейлер

Везучий случай. Трейлер

🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 января 2017
Везучий случай – комедия с Уральскими пельменями
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Вероника Кладова 19 марта 2017, 18:55
а пустят ли детей с 10 лет
19 марта 2017, 18:55 Ответить
Irchik Gladkaya 20 марта 2017, 02:02
Оценка
Добрый фильм. На любителя! А я любитель таких фильмов. Кому нравятся лёгкие, весёлые комедии - российские комедии -Тем советую, кто ждёт "голливудской" картины на этот фильм не стоит идти. Хотя нет, сходите, мнение каждого зрителя важно для актёров. Будущее российского кино зависит от зрителей!
20 марта 2017, 02:02 Ответить
lyzmaksim 21 марта 2017, 10:12
Оценка
Мои завышенные ожидания от фильма помешали получить удовольствия от просмотра. Честно ожидал лучше.НО...сам фильм не плох, концовка подкачала. Но данный "везучий случай" с концовкой повсеместно во всех российских фильмах. Так что в целом норм, но только для любителей пельмешек)))
21 марта 2017, 10:12 Ответить
Иван Восьмимартов 23 марта 2017, 07:15
Оценка
Уральские пельмени - не смешны... Фильм дрянной. Персонажи какие-то непонятные, сюжет как таковой отсутствует. Юмор натянутый донельзя, еще пытаются вышибить слезу. Удивила игра Рожкова, любимого мной в Пельменях. Вообще не смешно. Много писать не хочу, ибо не о чем. Смотреть не стоит.
23 марта 2017, 07:15 Ответить
Алексей Иванов 26 марта 2017, 01:45
Оценка
Честно, не помню в последнее время стоящих комедий наших, и, как мне кажется, это именно тот фильм, который заслуживает внимания. Лёгкий, интересный, смотрится динамично, думать не надо, а юмористические моменты проработаны на славу.

Я не люблю смотреть по телевизору "Уральские пельмени", не всегда там нахожу что-то юморное, а в фильме иначе. Сыграно отлично!
26 марта 2017, 01:45 Ответить
arusel777 27 марта 2017, 01:49
Оценка
Несмешно!!! Конец вообще разочаровал((( всех героев выставили идиотами!!
27 марта 2017, 01:49 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

4.6 Везучий случай
Везучий случай комедия, 2017, Россия
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Первый на Олимпе - тизер-трейлер 00:46
Первый на Олимпе  тизер-трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Прости, детка - дублированный трейлер 02:05
Прости, детка  дублированный трейлер
Терминатор 2: Судный день - трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск 01:05
Терминатор 2: Судный день  трейлер с русскими субтитрами. перевыпуск
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Фантастическая четверка: Первые шаги - финальный дублированный трейлер 02:24
Фантастическая четверка: Первые шаги  финальный дублированный трейлер
Левша - трейлер 01:15
Левша  трейлер
Август - первый трейлер 02:39
Август  первый трейлер
Девушка Миллера - trailer 02:22
Девушка Миллера  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше