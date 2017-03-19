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Везучий случай. Трейлер
Везучий случай. Трейлер
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Дата публикации: 24 января 2017
Везучий случай
– комедия с Уральскими пельменями
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Вероника Кладова
19 марта 2017, 18:55
а пустят ли детей с 10 лет
19 марта 2017, 18:55
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Irchik Gladkaya
20 марта 2017, 02:02
Оценка
Добрый фильм. На любителя! А я любитель таких фильмов. Кому нравятся лёгкие, весёлые комедии - российские комедии -Тем советую, кто ждёт "голливудской" картины на этот фильм не стоит идти. Хотя нет, сходите, мнение каждого зрителя важно для актёров. Будущее российского кино зависит от зрителей!
20 марта 2017, 02:02
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lyzmaksim
21 марта 2017, 10:12
Оценка
Мои завышенные ожидания от фильма помешали получить удовольствия от просмотра. Честно ожидал лучше.НО...сам фильм не плох, концовка подкачала. Но данный "везучий случай" с концовкой повсеместно во всех российских фильмах. Так что в целом норм, но только для любителей пельмешек)))
21 марта 2017, 10:12
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Иван Восьмимартов
23 марта 2017, 07:15
Оценка
Уральские пельмени - не смешны... Фильм дрянной. Персонажи какие-то непонятные, сюжет как таковой отсутствует. Юмор натянутый донельзя, еще пытаются вышибить слезу. Удивила игра Рожкова, любимого мной в Пельменях. Вообще не смешно. Много писать не хочу, ибо не о чем. Смотреть не стоит.
23 марта 2017, 07:15
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Алексей Иванов
26 марта 2017, 01:45
Оценка
Честно, не помню в последнее время стоящих комедий наших, и, как мне кажется, это именно тот фильм, который заслуживает внимания. Лёгкий, интересный, смотрится динамично, думать не надо, а юмористические моменты проработаны на славу.
Я не люблю смотреть по телевизору "Уральские пельмени", не всегда там нахожу что-то юморное, а в фильме иначе. Сыграно отлично!
26 марта 2017, 01:45
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arusel777
27 марта 2017, 01:49
Оценка
Несмешно!!! Конец вообще разочаровал((( всех героев выставили идиотами!!
27 марта 2017, 01:49
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Везучий случай
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Я не люблю смотреть по телевизору "Уральские пельмени", не всегда там нахожу что-то юморное, а в фильме иначе. Сыграно отлично!
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