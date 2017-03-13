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Дмитрий Брекоткин
Дмитрий Брекоткин
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Дмитрий Брекоткин
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Дата рождения
28 марта 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Овен
Биография Дмитрия Брекоткина
Родился 28 марта 1970 года. Свердловск, СССР (Екатеринбург, Россия).
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Фильмография Дмитрия Брекоткина
Везучий случай
комедия
2017, Россия
5.0
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Эксклюзивное интервью с Дмитрием Брекоткиным в преддверии выхода картины «Везучий случай»
За неделю до официальной премьеры актеры лично приехали на специальный показ фильма «Везучий случай» в Петербург. Корреспондент Киноафиши воспользовался случаем и побеседовал с Дмитрием
Написать
13 марта 2017 11:59
Вышел новый трейлер российской комедии «Везучий случай»
Кинокомпания «Lunapark» и студия «Yellow, Black and White» продолжают подогревать интерес к своему проекту, выпустив новый трейлер безумной отечественной комедии
Написать
25 января 2017 12:43
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Родная мать не узнала: изменившаяся звезда «Уральских пельменей» вызвала оторопь
Актер с ранних лет не боится смелых экспериментов.
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3 апреля 2022 09:15
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