«Везучий случай»: Рецензия Киноафиши

Пельменная заварушка

Собрались как-то режиссер Роман Самгин («Универ»), сценаристы Жора Крыжовников и Алексей Казаков («Горько», «Самый лучший день»), Уральские пельмени, парочка знаменитых актеров, и сняли «Крысиные бега» (имеется ввиду американский фильм 2001 года) на русский манер. С водопадом водки, шумом, погонями на газелях, немыслимыми поворотами сюжета и многочисленными непонятными диалогами.

Кадр из фильма «Везучий случай»

Нас быстренько знакомят с героями, показывая их неприглядный быт, разговоры об ипотеках и особенно то, как жены любят пилить своих мужей. Видимо нас с самого начала настраивали на симпатию к мужской половине фильма. Так вот, мужская половина - пятеро инфантильных мужчин, не лишенных определенного очарования, вдруг выиграли в лотерею 43 миллиона рублей. После того как они обмыли свой выигрыш тонной водки, заводила компании (Дмитрий Брекоткин) завел проникновенную речь о том, что бабы то лишат их денег. Ведь (надо же какие дуры) захотят ипотеку погасить, да детям что-нибудь на будущее отложить! «А жить когда?» - орет Брекоткин, окончательно заводя друзей. И тогда у них возник план: нужно быстро смотаться из Екатеринбурга в Москву, забрать свои деньги и купить отель к Геленджике, чтобы еще больше разбогатеть.

Кадр из фильма «Везучий случай»

Вот только последние деньги ушли на фуршет, поэтому первым их приключением стали поиски финансов на билеты. Это дело так затянулось, что жены успели узнать о выигрыше и начали погоню. Причем, откровенно говоря, гнались дамы вовсе не за мужьями, а именно за деньгами. Сложно сказать с какого момента начинается самое веселое, потому что юморят в кадре с первой минуты, но точно скажу когда началось все самое безумное - как только жены сели за руль. Только русские женщины могут сделать из газели кабриолет! И все эти дикие погони под лучшую ретро и диско музыку.

Кадр из фильма «Везучий случай»

Добавляем к этой музыке спортивные костюмы и наряды из прошлого века, в которых щеголяют герои, квартиры далеко не с евро-ремонтом, игра на гитаре одного из мужчин, покоряющего женщину («Ирония судьбы» глазами алкоголика), исключаем сортирный юмор, пошлость и вуаля, перед нами почти что советский фильм. Не самый лучший, но выдержанный в том антураже и даже приятно смотрибельный.

Неожиданно возвращает в наш век такие фразочки как: «давай что-нибудь из Игры престолов», «Как Бэтмен живой» и т.д. Причем это были действительно забавные моменты как и, например, совершенно уморительно мужчины мечтали о том, какую женщину они бы купили. Сначала сошлись на Джулии Робертс, но потом поняли что денег не хватит, а значит надо выбирать «нашу, поддержанную, то есть Наташу Королеву».

Кадр из фильма «Везучий случай»

В общем-то к этому простому (далеко не интеллектуальному) юмору претензий нет, особенно если вам за 40 лет. Как и почти до самого финала не было претензий к актерам. Их чрезмерно эмоциональная игра почему-то не бесила продолжительное время, но вот концовка… Такая затянутая, с таким количеством глупых, слишком шумных диалогов и монологов, что как только пошли титры, невольно вскрикиваешь «наконец-то!» И такое раздражение вызывает именно финал, в остальном сюжет действительно увлекал, не давал скучать и много раз смешил. Есть там даже элемент фантасмагории, который прекрасно дополняет комедийную составляющую.

Кадр из фильма «Везучий случай»

Вы смело можете смотреть «Везучий случай» если вам 40+, вы фанат «Уральских пельменей» (или просто старого доброго КВНа), жаждете оригинальных сюжетных поворотов, хотите поддержать неплохое отечественное кино и немного тоскуете по советским фильмам. Деньги не будут потрачены впустую в любом случае, поскольку это эдакое кино-аттракцион, который способен развлекать почти полтора часа.

Бариева Лилия

В российском прокате с 16 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Везучий случай»