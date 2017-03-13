«Везучий случай»: Рецензия Киноафиши
Собрались как-то режиссер Роман Самгин («Универ»), сценаристы Жора Крыжовников и Алексей Казаков («Горько», «Самый лучший день»), Уральские пельмени, парочка знаменитых актеров, и сняли «Крысиные бега» (имеется ввиду американский фильм 2001 года) на русский манер. С водопадом водки, шумом, погонями на газелях, немыслимыми поворотами сюжета и многочисленными непонятными диалогами.
Нас быстренько знакомят с героями, показывая их неприглядный быт, разговоры об ипотеках и особенно то, как жены любят пилить своих мужей. Видимо нас с самого начала настраивали на симпатию к мужской половине фильма. Так вот, мужская половина - пятеро инфантильных мужчин, не лишенных определенного очарования, вдруг выиграли в лотерею 43 миллиона рублей. После того как они обмыли свой выигрыш тонной водки, заводила компании (Дмитрий Брекоткин) завел проникновенную речь о том, что бабы то лишат их денег. Ведь (надо же какие дуры) захотят ипотеку погасить, да детям что-нибудь на будущее отложить! «А жить когда?» - орет Брекоткин, окончательно заводя друзей. И тогда у них возник план: нужно быстро смотаться из Екатеринбурга в Москву, забрать свои деньги и купить отель к Геленджике, чтобы еще больше разбогатеть.
Вот только последние деньги ушли на фуршет, поэтому первым их приключением стали поиски финансов на билеты. Это дело так затянулось, что жены успели узнать о выигрыше и начали погоню. Причем, откровенно говоря, гнались дамы вовсе не за мужьями, а именно за деньгами. Сложно сказать с какого момента начинается самое веселое, потому что юморят в кадре с первой минуты, но точно скажу когда началось все самое безумное - как только жены сели за руль. Только русские женщины могут сделать из газели кабриолет! И все эти дикие погони под лучшую ретро и диско музыку.
Добавляем к этой музыке спортивные костюмы и наряды из прошлого века, в которых щеголяют герои, квартиры далеко не с евро-ремонтом, игра на гитаре одного из мужчин, покоряющего женщину («Ирония судьбы» глазами алкоголика), исключаем сортирный юмор, пошлость и вуаля, перед нами почти что советский фильм. Не самый лучший, но выдержанный в том антураже и даже приятно смотрибельный.
Неожиданно возвращает в наш век такие фразочки как: «давай что-нибудь из Игры престолов», «Как Бэтмен живой» и т.д. Причем это были действительно забавные моменты как и, например, совершенно уморительно мужчины мечтали о том, какую женщину они бы купили. Сначала сошлись на Джулии Робертс, но потом поняли что денег не хватит, а значит надо выбирать «нашу, поддержанную, то есть Наташу Королеву».
В общем-то к этому простому (далеко не интеллектуальному) юмору претензий нет, особенно если вам за 40 лет. Как и почти до самого финала не было претензий к актерам. Их чрезмерно эмоциональная игра почему-то не бесила продолжительное время, но вот концовка… Такая затянутая, с таким количеством глупых, слишком шумных диалогов и монологов, что как только пошли титры, невольно вскрикиваешь «наконец-то!» И такое раздражение вызывает именно финал, в остальном сюжет действительно увлекал, не давал скучать и много раз смешил. Есть там даже элемент фантасмагории, который прекрасно дополняет комедийную составляющую.
Вы смело можете смотреть «Везучий случай» если вам 40+, вы фанат «Уральских пельменей» (или просто старого доброго КВНа), жаждете оригинальных сюжетных поворотов, хотите поддержать неплохое отечественное кино и немного тоскуете по советским фильмам. Деньги не будут потрачены впустую в любом случае, поскольку это эдакое кино-аттракцион, который способен развлекать почти полтора часа.
Бариева Лилия
В российском прокате с 16 марта 2017 года
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