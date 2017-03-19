Собрались как-то режиссер Роман Самгин («Универ»), сценаристы Жора Крыжовников и Алексей Казаков («Горько», «Самый лучший день»), Уральские пельмени, парочка знаменитых актеров, и сняли «Крысиные бега» (имеется ввиду американский фильм 2001 года) на русский манер. С водопадом водки, шумом, погонями на газелях, немыслимыми поворотами сюжета и многочисленными непонятными диалогами. Кадр из фильма «Везучий случай» Нас быстренько…
Я не люблю смотреть по телевизору "Уральские пельмени", не всегда там нахожу что-то юморное, а в фильме иначе. Сыграно отлично!
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