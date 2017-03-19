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Везучий случай Везучий случай
Киноафиша Фильмы Везучий случай Отзывы о фильме «Везучий случай»
Везучий случай 2017 / Россия
5.6 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Везучий случай»

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Собрались как-то режиссер Роман Самгин («Универ»), сценаристы Жора Крыжовников и Алексей Казаков («Горько», «Самый лучший день»), Уральские пельмени, парочка знаменитых актеров, и сняли «Крысиные бега» (имеется ввиду американский фильм 2001 года) на русский манер. С водопадом водки, шумом, погонями на газелях, немыслимыми поворотами сюжета и многочисленными непонятными диалогами. Кадр из фильма «Везучий случай» Нас быстренько…

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Вероника Кладова 19 марта 2017, 18:55
а пустят ли детей с 10 лет
19 марта 2017, 18:55 Ответить
Irchik Gladkaya 20 марта 2017, 02:02
Оценка
Добрый фильм. На любителя! А я любитель таких фильмов. Кому нравятся лёгкие, весёлые комедии - российские комедии -Тем советую, кто ждёт "голливудской" картины на этот фильм не стоит идти. Хотя нет, сходите, мнение каждого зрителя важно для актёров. Будущее российского кино зависит от зрителей!
20 марта 2017, 02:02 Ответить
lyzmaksim 21 марта 2017, 10:12
Оценка
Мои завышенные ожидания от фильма помешали получить удовольствия от просмотра. Честно ожидал лучше.НО...сам фильм не плох, концовка подкачала. Но данный "везучий случай" с концовкой повсеместно во всех российских фильмах. Так что в целом норм, но только для любителей пельмешек)))
21 марта 2017, 10:12 Ответить
Иван Восьмимартов 23 марта 2017, 07:15
Оценка
Уральские пельмени - не смешны... Фильм дрянной. Персонажи какие-то непонятные, сюжет как таковой отсутствует. Юмор натянутый донельзя, еще пытаются вышибить слезу. Удивила игра Рожкова, любимого мной в Пельменях. Вообще не смешно. Много писать не хочу, ибо не о чем. Смотреть не стоит.
23 марта 2017, 07:15 Ответить
Алексей Иванов 26 марта 2017, 01:45
Оценка
Честно, не помню в последнее время стоящих комедий наших, и, как мне кажется, это именно тот фильм, который заслуживает внимания. Лёгкий, интересный, смотрится динамично, думать не надо, а юмористические моменты проработаны на славу.

Я не люблю смотреть по телевизору "Уральские пельмени", не всегда там нахожу что-то юморное, а в фильме иначе. Сыграно отлично!
26 марта 2017, 01:45 Ответить
arusel777 27 марта 2017, 01:49
Оценка
Несмешно!!! Конец вообще разочаровал((( всех героев выставили идиотами!!
27 марта 2017, 01:49 Ответить
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