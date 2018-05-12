Доминика Егорова, прима балерина Большого театра, из-за сговора лишается всего и не может больше танцевать. А после того, как девушка отомстила виновным, ее дядя предлагает стать девушке шпионкой- «воробьем». По его мнению, она идеально подходит для этого, со своей холодной красотой, расчетливостью и физической подготовкой. Но даже с такой внушительной базой подготовка проходит садистски продолжительно. Пройдя все испытания, девушка получает новое имя и задание, во время которого…
Русская балерина Вероника Егорова (Дженнифер Лоуренс, в оригинале Доминика) на очередном выступлении получает серьёзную травму — по вине партнёра она ломает ногу. Её карьера разрушена, а театр теперь отказывается оплачивать ей жильё и лечение больной раком матери. Её дядя Иван Егоров (Маттиас Шонартс) предлагает Веронике работу — она должна соблазнить одного видного деятеля и подменить его телефон. Но дядя подставил героиню, она становится свидетелем убийства, и теперь ей предстоит выбирать: либо смерть либо школа для шпионов. После обучения Веронике дают задание — познакомиться с американским секретным агентом и выяснить, кто из верхушки русского руководства передаёт спецслужбам данные.Ещё с появлением первых трейлеров и информации о фильме фанаты Marvel начали шутить, что кому-то надоело ждать сольного фильма о Чёрной вдове, и так появилась идея «Красного воробья». Аналогии очевидны: жестокая школа шпионов с серой формой и обезличиванием, неизменный русский балет. Но с первых же минут можно понять, что атмосфера у фильма будет совсем другая. Эта история более натуралистичная и жестокая. Но к сожалению ровно с тех же первых минут в глаза бросается излишняя стереотипность. В первой сцене в очередной раз перемежают кадры экшена с балетом на сцене под классическую музыку. И если для комиксов стереотипы о российских спецслужбах ещё простительны, то в более серьёзном сюжете совершенно клишированные фразы при обучении кажутся неестественными и даже забавными. Причём и в дальнейшем герои так и продолжат говорить точно такие же пафосные и стандартные речи вроде «ты не оставил мне выбора».
Но наверное главный недостаток, который бросается в глаза при просмотре — отсутствие у фильма собственного стиля. Если вспоминать лучшие шпионские картины — они всегда цепляют какой-то уникальной атмосферой. Фильмы о Джеймсе Бонде никогда не спутаешь с другими, «Агенты А.Н.К.Л» Гая Ричи были полностью построены на ретро-стиле. Но наверное лучший пример — «Взрывная блондинка». Сюжет временами совершенно проваливался, но картину вытягивали уникальный стиль, съёмка драк, костюмы и харизма персонажей. Авторы «Красного воробья» почему-то не смогли создать что-то своё, хотя у них были для этого все возможности. В первой части фильма, например, можно заметить, как аккуратно выделяется в кадре красный цвет на сером фоне. Действие происходит в таких ярких городах, как Москва, Будапешт и Лондон. Но ощущение атмосферы каждого из городов всё равно нет — одни и те же улицы, гостиницы и костюмы героев. Да и двойной финальный поворот сюжета всё так же не дотягивает до безумия «Взрывной блондинки», хоть и радует своей изящностью.Во многом фильм вытягивают отличные актёры. До «Красного воробья» трудно было представить, что Джереми Айронсу так идёт русская военная форма. Прекрасно выглядит Шарлотта Рэмплинг в роли учителя в школе шпионов, приятна вечно пьяная героиня Мэри-Луиз Паркер, а Киаран Хайндс будто воплощает сразу всех самых жестоких начальников. Но всё-таки основное время отдано Дженнифер Лоуренс, а ей выбрали образ с полным отсутствием эмоций. Вероника сохраняет одно и то же выражение лица, кроме тех случаев, где ей надо сыграть сильную боль. В некоторых сценах ситуация доходит до смешного — другие персонажи озвучивают за неё эмоции, говоря «тебе страшно» или «ты сомневаешься». Будто сам режиссёр понимал, что без пояснений зрители могут не понять, что же она чувствует.
В действии же слишком многое предлагают принять на веру, зачастую в ущерб логике. Вообще трудно понять, зачем делать шпиона из известной балерины, которую многие знают в лицо. В истории Чёрной вдовы балет подразумевал обучение выносливости и дисциплине, и при этом отсылал к российским стереотипам. Здесь же история перевёрнута. И если на первом задании героини это выглядит логично — дальше её прошлая популярность идёт вразрез с любым шпионским сюжетом. Причём по умолчанию подразумевается, что героиня Лоуренс научилась отлично соблазнять — в кадре это показывают мало, зрителю приходится снова верить авторам на слово. В итоге «Красный воробей» — фильм, сконцентрированный в основном на негативных эмоциях. Возможно автор и хотел показать, что судьба шпиона совсем не похожа на те стильные картины, к которым все привыкли. И возможно эта трактовка оправдывает такой подход к съёмкам и атмосфере. Но для того, чтобы насладиться просмотром русскому зрителю всё равно придётся заставить себя не обращать внимания на многие стереотипы о России.
Финальный твист, который должен вызвать «Вау» эффект предсказуем и не являлся неожиданностью, актриса совершенно переигрывает, что ее Китнисс в голодных играх, что ее воробью тут ни капельки не хочется сожалеть. То, как в фильме показали Россию, просто ужас, собрали самые тупые шаблоны и назвали это воробьем. У Русских имена либо IVAN/BORIS/DMITRY, либо же какое-нибудь явно не русское имя...
Все сцены в этом «Борделе *зачеркнуто* школе 4» в красных тонах, прям лишь гимна СССР и портрета Сталина не хватило... И опять же, ЦРУ - хорошие, русские пытают, мучают и используют всех в своих целях...
12 русских IVAN’ов снимающих с агента ЦРУ кожу/10
И голливудские актеры, которые по типажам совсем не русские, играют русских, ну супер :)
Реально какая-то тьма :)
И все еще так ждали этот фильм... Не советую, пустая трата времени.
Я искренне не верю в существование по-настоящему плохих фильмов. Любая картина складывается из множества составляющих и по-настоящему сложно облажаться в каждой из них. Особенно для фильма, над которым работали тысячи человек, с бюджетом в 69 миллионов долларов и известными актерами в составе. При этом любой фильм может не понравиться лично вам из-за предпочтений, сиюминутного настроения или завышенных ожиданий. Бывает всякое. Возможно, дело во мне, но это первая по-настоящему отрицательная рецензия. Фильм «Красный воробей» Френсиса Лоуренса разочаровал меня по всем фронтам настолько, что я посчитала своим долгом предостеречь всех вас, особенно с учетом того, что продолжительность его 2,5 часа. Фильм снят по мотивам одноименного романа Джейсона Мэттьюса, изданного в 2013 году. И это первое, что ввело меня в ступор: как могла в современных реалиях создателей и продюсеров заинтересовать история о русской шпионке, настолько напоминающая триллеры времен холодной войны? Можно вспомнить недавний успех «Взрывной блондинки» Дэвида Литча. Но там вся эта тематика была представлена с юмором, немного гипертрофированно и выдержана в особом стиле. Да и действия фильма, если вы помните, происходят в 90-х. В «Красном воробье» речь идет о нашем времени, но создатели фильма искренне считают, что русские застряли в где-то 80-х. И дело тут не в моем патриотизме, просто фильм наполнен таким количеством клише, что без смеха на это смотреть невозможно. И что самое удивительное - фильм снят настолько серьезно, что к середине мне стало страшно, что эти люди действительно верят в то, что в России до сих пор вербуют шпионов и ведут Холодную Войну. Главная героиня Доминика (в русском дубляже заменили на Веронику) - прима-балерина Большого театра. Получив серьезную травму, она остается без средств к существованию с матерью-инвалидом (потому что примы-балерины Большого театра живут в съемных хрущевках и не имеют ни гроша за душой, но да ладно). Ее дядя Ваня (я не шучу сейчас, его роль исполнил Маттиас Шонартс, которого загримировали так, чтобы он отдаленно напоминал нашего президента в молодости) имеет серьезную позицию в правительстве и вербует отчаявшуюся молодую девушку в отряд шпионов. Во время специальной подготовки ее учат не всему тому, что мы ожидаем от шпионских курсов, а искусству соблазнения и манипулирования. Серьезно, никаких крутых гаджетов Агента 007, никаких боевых искусств. Просто у всех людей есть свои слабости (обязательно что-то нетрадиционное и унизительное) и за счет этого от них можно добиться любой информации. Так действуют Красные воробьи. Конечно, Доминика овладела этим искусством и ее направили на первое задание, где чувства к американскому агенту ЦРУ поставили безопасность страны под угрозу. Ну вы поняли. Роль Доминики исполнила Дженнифер Лоуренс. То есть весь основной состав (режиссер, оператор и исполнительница главной роли) - те же, кто снял все Голодные игры. Меня заставило задуматься. В одном из интервью Лоуренс призналась, что согласилась на участие потому, что эта роль заставила ее выйти из зоны комфорта. Русский акцент, грация балерины и множество очень откровенных сцен. Это первый фильм в карьере актрисы, где она снимается полностью обнаженной. Но даже это не повод смотреть этот фильм, честно. Может она слишком старалась изображать акцент, что забывала обо всем остальном? Мимике, нормальном выражении лица или хотя бы каких-то эмоциях. Сняв балетную пачку, ее героиня даже отдаленно не напоминает танцовщицу. Или роль в фильме «мама!» далась ей настолько тяжело, что она до сих пор не смогла от нее отойти? Я честно не знаю, чем ее оправдать. Нормальная же актриса, обидно. Возможно, многие из вас не согласятся с моим мнением. Возможно, таких людей не мало, раз фильм уже дважды окупился в мировом прокате. Но мне искренне обидно за то, что столько сил и средств было направлено на создание такого фильма. Здесь нет изюминки, искры, только непонятная серость и угрюмые лица. Понимаю, что в представлении создателей фильма это все, что можно ожидать от русских шпионов. Но если раньше можно было списать их невежество на железный занавес или влияние политики на формирование «правильного» представления у народа. Сейчас же это просто скучно.
Я не буду вдаваться в подробности, если посмотрите этот фильм в этом ракурсе, то сами все заметите и поймете ;) Если кратко рассказать скрытый! сюжет этого фильма: её дядя - это Путин, а она русский народ. Ее месть – это месть народа правителю, за свою не свободу, вынужденные страдания и мучения, которым он подверг её (народ) во имя принципов государства.
Вы не задумывались - почему они сняли шпионский фильм, сюжет которого не обязывает быть привязанным к нашей стране, именно в России? И специально наложили не существующие в настоящее время бытовые реалии (якобы чисто русские), на которые мы все так дружно сейчас возмущаемся? Нарочито показаны пампезные интерьеры на контрасте с убогими квартирами, бутылками и т.п., чтобы показать - насколько мы отстаем по уровню от развитых стран. От сюда же дискеты и т.п., которыми весь мир (и в том числе и мы) перестали пользоваться. Просто, чтобы мы задумались…
Вдумайтесь в диалоги между русской и американцами, которые прослеживаются на протяжении всего фильма. Уверена, что если все начнут смотреть фильм в том ракурсе, как он задуман режиссером и соавторами, то его запретят в России…но раз уж мы все массово проявили к нему внимание и согласились посмотреть, то давайте правильно понимать тот глубокий смысл, который режиссер так талантливо заложил в бредовый шпионский сюжет.
Одни диалоги чего стоят:
Почему вы уехали из России? Накосячил на работе )
Диалог (1 час 21 мин) между русской и американцем, который ей объясняет: ты (Россия) нужна им (другим странам) пока ты полезна...когда ты танцевала (читай была во всех всемирных делах), ты делала это только потому, что тебе позволяли…
После пыток (1 час 46 мин): Дядя приходит и говорит: Я смогу защитить тебя (народ в смысле), только если ты скажешь то, о чем тебя просят.
Она (народ) отвечает - у тебя нет другого задания кроме этого? "Иди по следу, куда бы он не вел, жертвуй всем, чем потребуется..." - стебется она.
Но Дядя не хочет давать ей (народу) свободу выбрать - что ей делать и с кем быть (например, она влюбилась в америкоса).
Она (народ) лживо целует Дядю в губы и говорит - ты прав, я такая же как ты...а сама уходит делать то, что сама (народ) на самом деле хочет..да, с америкосом, но она человек и мы вправе выбирать, что нам делать.
Америкосу она говорит - я хочу в Америку, там безопасно. Это о том, что человек вправе выбирать - где и с кем ему быть.
Диалог (1 час 59 мин.): Там много всего сказано. Вот это, например: ушли годы, чтобы осознать, что я родился взаперти. Это превращает человека в зверя...Выживать в любой ситуации. И перед о мной встал выбор: или умереть там, где я родился, или принять другую сторону, перейти к нашим неуклюжим американским друзьям, для которых личная свобода не является пустым звуком.
Крот предложил сделать так, что бы ее Дядя (не буду говорить кто, сами догадайтесь) заплатил за все, что он сделал с нами (народом). И они сделали, Дядя был убит.
Этим фильмом америкосы нам намекнули, уберите Дядю и обретете свободу и равенство со всеми. Очень сильно...жаль, что никто не понял...
Повторюсь, это не мое отношение к России и наш «Дядя» пусть живет и властвует ;) Это тонкая нить, которую незримо ведет режиссер через нарочито надуманный фильм. Так сказать, для тех кто в теме. И нужно быть великим талантом, чтобы вплести в, казалось бы, бредовую несуразицу такой смысл.
У меня всё. Смотрите сами.
В меня камнями не кидаться. Это всего лишь мнение режиссера, который мы не поняли и мне обидно, что они ржут сейчас над нами и нашими отзывами, на то какие мы тупые…Давайте докажем, что это не так и мы всё понимаем. А принимаем или нет, это уже дело каждой отдельной личности.
И правда, что-то я перегнула палку, извините... Так хорошо?
Таким образом в США создается образ российских спецслужб: грязь, насилие на каждом шагу, додумывание и больная фантазия режиссера, откровенное хамство.
И персонажей загримировали под Брежнева, Путина и крота-под Рузвельта.
Во времена Сталина и Андропова того, кто разрешил прокат этого фильма-давно бы поставили к стенке.
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