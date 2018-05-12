Наша рецензия

Доминика Егорова, прима балерина Большого театра, из-за сговора лишается всего и не может больше танцевать. А после того, как девушка отомстила виновным, ее дядя предлагает стать девушке шпионкой- «воробьем». По его мнению, она идеально подходит для этого, со своей холодной красотой, расчетливостью и физической подготовкой. Но даже с такой внушительной базой подготовка проходит садистски продолжительно. Пройдя все испытания, девушка получает новое имя и задание, во время которого…