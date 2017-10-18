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Афера доктора Нока Афера доктора Нока
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Афера доктора Нока, 2017

2017 / Франция
6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Авантюрист Нок выдает себя за доктора, который лечит богатых пациентов
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Афера доктора Нока» - это новый фильм Лоррэйн Леви («Сын другой», «Каждый хочет любить»). Главную роль в картине сыграл один из самых известных французских актёров современности Омар Си («1+1», «Шоколад», «Мир Юрского периода»). Также в съёмках приняли участие: Ана Жирардо («Сент-Амур: Удовольствия любви», «Идеальный мужчина»), Алекс Лутс («Пришельцы 3: Взятие Бастилии», «Киллер поневоле»), Элен Венсан («Моя жизнь в розовом цвете») и другие.

В центре сюжета фильма «Афера доктора Нока» окажется авантюрист Нок, который живёт в 50-е годы прошлого века и занимается тем, что чистит карманы. Но однажды ему приходится пуститься в бега, и тогда ему удаётся начать новую жизнь в небольшом городе Сен-Морис. Там он притворяется профессиональным доктором и лечит богатых людей от несуществующих у них болезней. Однако вскоре в городе появляется человек, который знает всё о прошлом героя...

- В основе фильма лежит роман «Нок, или Чудеса медицины» Жуля Ромена

- «Афера доктора Нока» - это первый фильм Лоррэйн Леви за последние 5 лет

- Площадь  в городе названа в честь автора романа Жуля Ромена

1950-е. Карманник и авантюрист Нок, скрываясь от «коллег» в небольшом французском городке Сен-Морис, притворяется лицензированным врачом. Он придумал хитрый, но простой план, как не остаться без средств к существованию: лечить здоровых людей от несуществующих у них болезней. Нок – мастер в искусстве манипуляции и соблазнения – почти достиг желанной цели, если бы не два небольших затруднения: он влюбился, а на пороге неожиданно появился друг из прошлого, который намерен рассказать всю правду о докторе.

 

6.3 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 9 ноября 2017
Премьера в мире 18 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Лоррэйн Леви
Лоррэйн Леви
В ролях
Омар Си
Омар Си
Ана Жирардо
Ана Жирардо
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Элен Венсан
Элен Венсан
Одри Дана
Одри Дана
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Афера доктора Нока 3 постера
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Афера доктора Нока смотреть онлайн

Афера доктора Нока
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Опьяненные миром 50-е наконец вернули Францию в русло созидания и легкого гедонизма. Главный герой Нок смело вышагивал по улицам портового городка, воруя деньги и проворачивая мелкие авантюры, пока не был вынужден бежать на корабле от местных бандитов. Став фельдшером на борту, он познал «прелести» медицины, с помощью которой можно неплохо заработать. И вскоре оптимистичный Нок оказывается в скучном провинциальном городке Сен-Морис, жители которого в меру работают и в меру отдыхают,…
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Сергей Бауэр 10 ноября 2017, 20:46
Я посетил показ фильма "Афера доктора Нока".
Фильм классный, весь фильм я не мог оторвать глаз от ловкого, изворотливого мошенника,… Читать дальше…
Natali6502 21 ноября 2017, 19:30
Не плохой фильм. Легкая, сентиментальная комедия про обаятельного афериста. Было не скучно. Хорошая игра актёров. Если хочется посмотреть… Читать дальше…
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10 ноября 2017 21:18
«Киноафиша» провела пресс-показ фильма «Афера доктора Нока» в Омске Вчера в кинотеатре «Вавилон» в Омске прошел пресс-показ фильма «Афера доктора Нока» . Мероприятие организовали федеральный портал «Киноафиша.инфо» и MEGOGO
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9 ноября 2017 17:34
«Киноафиша» проведет пресс-показ фильма «Афера доктора Нока» в Омске 8 ноября в кинотеатре «Вавилон» пройдет пресс-показ французской комедии «Афера доктора Нока» с Омаром Си в главном роли («1+1»). Организаторы мероприятия –
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2 ноября 2017 20:42
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