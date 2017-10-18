Афера доктора Нока, 2017

«Афера доктора Нока» - это новый фильм Лоррэйн Леви («Сын другой», «Каждый хочет любить»). Главную роль в картине сыграл один из самых известных французских актёров современности Омар Си («1+1», «Шоколад», «Мир Юрского периода»). Также в съёмках приняли участие: Ана Жирардо («Сент-Амур: Удовольствия любви», «Идеальный мужчина»), Алекс Лутс («Пришельцы 3: Взятие Бастилии», «Киллер поневоле»), Элен Венсан («Моя жизнь в розовом цвете») и другие.

В центре сюжета фильма «Афера доктора Нока» окажется авантюрист Нок, который живёт в 50-е годы прошлого века и занимается тем, что чистит карманы. Но однажды ему приходится пуститься в бега, и тогда ему удаётся начать новую жизнь в небольшом городе Сен-Морис. Там он притворяется профессиональным доктором и лечит богатых людей от несуществующих у них болезней. Однако вскоре в городе появляется человек, который знает всё о прошлом героя...