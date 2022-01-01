Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Помнить" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алис Давид
Алис Давид Alice David
Киноафиша Персоны Алис Давид

Алис Давид

Alice David

Дата рождения
22 марта 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция

Популярные фильмы

Superнянь 2
Superнянь 2 (2015)
7.076923
Не все дома
Не все дома (2020)
5.1666665
Белль и Себастьян: Новое поколение
Белль и Себастьян: Новое поколение (2022)
4

Фильмография Алис Давид

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Белль и Себастьян: Новое поколение 4
Белль и Себастьян: Новое поколение Belle et Sébastien: Nouvelle Génération
приключения, семейный 2022, Франция
Билеты
Не все дома 5.2
Не все дома 10 jours sans maman
комедия 2020, Франция
Superнянь 2 7.1
Superнянь 2 Babysitting 2
комедия 2015, Франция
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши