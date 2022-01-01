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О персоне
Фильмография
Алис Давид
Alice David
Киноафиша
Персоны
Алис Давид
Алис Давид
Alice David
Дата рождения
22 марта 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
XVI округ Парижа, Франция
Популярные фильмы
Superнянь 2
(2015)
7.076923
Не все дома
(2020)
5.1666665
Белль и Себастьян: Новое поколение
(2022)
4
Фильмография Алис Давид
Жанр
Все
Комедия
Приключения
Семейный
Год
Все
2022
2020
2015
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
4
Белль и Себастьян: Новое поколение
Belle et Sébastien: Nouvelle Génération
приключения, семейный
2022, Франция
Билеты
5.2
Не все дома
10 jours sans maman
комедия
2020, Франция
7.1
Superнянь 2
Babysitting 2
комедия
2015, Франция
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