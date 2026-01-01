Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Эшли Уолтерс
Ashley Walters
Киноафиша
Персоны
Эшли Уолтерс
Эшли Уолтерс
Ashley Walters
Дата рождения
30 июня 1982
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Эшли Уолтерса
Родился 30 июня 1982 года. Лондон, Великобритания.
Развернуть
Популярные фильмы
8.3
Главарь
(2019)
7.9
Виртуозы
(2004)
7.9
Мушкетеры
(2014)
Фильмография Эшли Уолтерса
Оставаться
Remain
ужасы, триллер
2026, США
5.9
Скучаю по тебе
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2025, Великобритания
7.3
Тысяча ударов
драма, исторический
2025, Великобритания
7.9
Переходный возраст
драма, криминал, мини-сериал
2025, Великобритания
8.3
Главарь
драма, криминал, триллер
2019, Великобритания
7.1
Экли Бридж
драма, мелодрама
2017, Великобритания
7.6
2+1
Demain tout commence
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.5
Выкуп – миллиард
Take Down
боевик, триллер
2016, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Родственника рыжика многие обходят стороной — а зря: гриб плотный, мясистый и отлично жарится
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
Яблочную кожуру засыпаю солью и корицей — весь сентябрь радуюсь своей хитрости: дома пахнет, как в магазине парфюма
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
Первый канал, «Россия 1» и НТВ: что смотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября — не «Невским» единым
«Мерзко, тяжело, разрывает душу»: нашла 5 крутых детективов, пока жду продолжение «Первого отдела» и «Невского» — «эмоций море»
«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить