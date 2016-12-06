Наша рецензия

В прокат выходит лента «2+1» (Demain tout commence), которая отсылает названием к другой известной французской картине, но на деле переводится примерно, как «Всё начнётся завтра». Режиссёром выступил Хьюго Желен, для которого «2+1» – вторая полнометражная работа и первая, выпускаемая в российский прокат. О чём расскажет новый громкий проект с Омаром Си, читайте в нашей рецензии. Кадр из фильма «2+1» Жизнь Сэмюэля полна…