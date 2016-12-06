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2+1 2+1
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Demain tout commence 2+1 2016 / Франция / Великобритания
7.8 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «2+1»

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Наша рецензия

В прокат выходит лента «2+1» (Demain tout commence), которая отсылает названием к другой известной французской картине, но на деле переводится примерно, как «Всё начнётся завтра». Режиссёром выступил Хьюго Желен, для которого «2+1»  – вторая полнометражная работа и первая, выпускаемая в российский прокат. О чём расскажет новый громкий проект с Омаром Си, читайте в нашей рецензии. Кадр из фильма «2+1» Жизнь Сэмюэля полна…

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kalimullina.ekaterina 6 декабря 2016, 07:45
После просмотра фильма захотелось быстрее вернуться и покрепче обнять свою дочурку и сделать для неё что-нибудь приятное. Смотрится картина достаточно легко, но при этом заставляет задуматься об истинных ценностях всей нашей суетливой и наполненной стольким лишним жизни.
Снят фильм очень качественно, не в пример отечественным фильмам, актерская игра тоже порадовала. В фильме много смешных моментов, но назвать комедией его сложно, уж больно серьёзные темы поднимает месье Желен в своей работе.
Рекомендую всем тем у кого есть детишки или кто планирует их заводить, очень познавательно и полезно.
6 декабря 2016, 07:45 Ответить
Владислав Галибов 6 декабря 2016, 10:56
Фильм 2+1, назван так только лишь для отечественного зрителя, для большей ассоциации со звездой фильма 1+1 – Омаром Си. На самом же деле фильм носит название «Завтра все начинается», и это название ему подходит куда больше. Французская, ироничная комедия приковывает к себе своей легкостью и трогательностью истории. Фильм очень хорошо поставлен и прекрасно снят, игра актеров так же без нареканий. С самого начала нам намекают о многогранности этой истории, и жизни в целом. Но даже эта подготовка не дает полного понимания той драмы, которой становится фильм в своей концовке. Нужно ценить каждый миг, и наслаждаться жизнью.

P.S. думаю будет интересно сравнить эту картину с «Призрачной красотой», которая уже скоро будет на экранах.
6 декабря 2016, 10:56 Ответить
Александр Филимоненко 6 декабря 2016, 16:28
"2+1" очень поучительный для начинающих родителей, хорошо показаны взаимоотношения между родителями и ребенком,эмоции зашкаливали,несколько раз чуть не прослезился, были и веселые моменты когда смеялся без умолку. Можно смотреть как с семьей, так и с друзьями, или с любимой девушкой. Фильм зарядил положительными эмоциями на весь день. Нет ни каких параллелей с первой частью, совсем новая история с трагичным концом. Картина очень учит ценить радостные моменты и ценить жизнь.
6 декабря 2016, 16:28 Ответить
Павел Бутузов 6 декабря 2016, 18:06
Достойная работа , задумываешься о времени и о близких . Цените жизнь . Трогательное семейное кино. Рекомендую для просмотра всей семьей!
6 декабря 2016, 18:06 Ответить
Валентин 15 декабря 2016, 05:00
Оценка
Ох французы, французы, умеют они делать милое, позитивное и не напрягающее кино.
2+1, т.е. Demain tout commence, как раз из таких душевно-лёгких фильмов. Его можно рекомендовать почти во все времена жизни, и в грусти и в радости, и в хвори и в здравии, всегда поднимет настроение, зарядит душевной теплотой, смешинку в рот положит :)
Единственный минусик этого фильма-это его наше название: почему 2+1? Фильм никакого отношения, кроме актёра Омара Си, к предыдущему хиту актёра, 1+1 не имеет. Да-да, чуть брюзжания про локализации, но можно было что-то придумать другое :)) И вот всё, в самом деле всё, хоть и по сути дела наша кинолента, это набор разных клише, про отношения между детьми и родителями/телем, но это совсем не напрягает, не отталкивает, потому как соединено все так хорошо, что смотрится на одной улыбке на лице. Да и даже с этими клише фильм обходится как-то по-своему, ведь как минимум главным героем является отец. Обычно в фильмах про одиноких родителей чертяками являются отцы, а у нас всё наоборот. Отцовская любовь ни чуть не меньше материнской.
С 12го января сходите посмотреть 2+1, т.е. Demain tout commence, на такие фильмы надо ходить, чтобы мы были светлее и добрее.
15 декабря 2016, 05:00 Ответить
joulie3 13 января 2017, 16:19
Оценка
Замечательный фильм!!!!!
13 января 2017, 16:19 Ответить
Оксана Брума 15 января 2017, 17:19
Сценарий тупо скопирован с фильма " инструкции не прилагаются" 2013 года.
15 января 2017, 17:19 Ответить
Оксана Брума 15 января 2017, 17:22
Разочарование одно
15 января 2017, 17:22 Ответить
stefanskayan 18 января 2017, 23:32
Согласна с предыдущим комментатором, фильм полная копия "Инструкции не прилагаются", прям один в один. И зачем копировать сценарий и снимать такой же фильм?!
18 января 2017, 23:32 Ответить
Кристина Семикова 19 января 2017, 16:47
Очень разочарована. От фильма ожидала чего-то грандиозного и интересного, наверное, по опыту первой части.
но оказалось, что господа продюсеры/режиссеры даже не удосужились придумать свой сюжет. полностью скопированный фильм, отчего его просмотр оказался скучнейшим занятием и потерей времени.
19 января 2017, 16:47 Ответить
Леонид Литвинов 28 января 2017, 01:50
Оценка
Очень хороший фильм.Для меня лично по сильному впечатлению следующий после Интерстеллара. Потому что у меня дочка 7 лет.И разошлись с женой.Инструкции не прилагаются , к сожалению не смотрел.
28 января 2017, 01:50 Ответить
Леонид Литвинов 28 января 2017, 01:52
Оценка
Но ведь написано что римейк. Зачем возмущаться).
28 января 2017, 01:52 Ответить
Николай Попков 5 апреля 2017, 19:59
Оценка
Лучший фильм который когда либо видел.
5 апреля 2017, 19:59 Ответить
Елена Фролова 14 мая 2020, 19:42
Замечательный,добрый фильм! Великолепна игра Омара Си- все эмоции на лице, в этих глазах все читаешь без слов.Ушла дочка, но радость живёт в душе. Она осталась! В этом весь смысл Любви - человека рядом нет,а его любовь переполняет душу. Она,эта кроха, научила его любить, радоваться каждой минуте и ничего не бояться. Как жаль что в российском кино нет п.одобных фильмов.
14 мая 2020, 19:42 Ответить
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