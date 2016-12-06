В прокат выходит лента «2+1» (Demain tout commence), которая отсылает названием к другой известной французской картине, но на деле переводится примерно, как «Всё начнётся завтра». Режиссёром выступил Хьюго Желен, для которого «2+1» – вторая полнометражная работа и первая, выпускаемая в российский прокат. О чём расскажет новый громкий проект с Омаром Си, читайте в нашей рецензии. Кадр из фильма «2+1» Жизнь Сэмюэля полна…
Снят фильм очень качественно, не в пример отечественным фильмам, актерская игра тоже порадовала. В фильме много смешных моментов, но назвать комедией его сложно, уж больно серьёзные темы поднимает месье Желен в своей работе.
Рекомендую всем тем у кого есть детишки или кто планирует их заводить, очень познавательно и полезно.
P.S. думаю будет интересно сравнить эту картину с «Призрачной красотой», которая уже скоро будет на экранах.
2+1, т.е. Demain tout commence, как раз из таких душевно-лёгких фильмов. Его можно рекомендовать почти во все времена жизни, и в грусти и в радости, и в хвори и в здравии, всегда поднимет настроение, зарядит душевной теплотой, смешинку в рот положит :)
Единственный минусик этого фильма-это его наше название: почему 2+1? Фильм никакого отношения, кроме актёра Омара Си, к предыдущему хиту актёра, 1+1 не имеет. Да-да, чуть брюзжания про локализации, но можно было что-то придумать другое :)) И вот всё, в самом деле всё, хоть и по сути дела наша кинолента, это набор разных клише, про отношения между детьми и родителями/телем, но это совсем не напрягает, не отталкивает, потому как соединено все так хорошо, что смотрится на одной улыбке на лице. Да и даже с этими клише фильм обходится как-то по-своему, ведь как минимум главным героем является отец. Обычно в фильмах про одиноких родителей чертяками являются отцы, а у нас всё наоборот. Отцовская любовь ни чуть не меньше материнской.
С 12го января сходите посмотреть 2+1, т.е. Demain tout commence, на такие фильмы надо ходить, чтобы мы были светлее и добрее.
но оказалось, что господа продюсеры/режиссеры даже не удосужились придумать свой сюжет. полностью скопированный фильм, отчего его просмотр оказался скучнейшим занятием и потерей времени.
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