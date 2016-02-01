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Цитаты
Samuel
Ах, мне не нравится, когда ты называешь меня Самуэль, это как будто ребёнок, которому собираешься накричать.
Samantha
Ты и есть ребёнок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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