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Киноафиша Фильмы 2+1 Цитаты из фильма 2+1

Цитаты из фильма 2+1

Samuel Ах, мне не нравится, когда ты называешь меня Самуэль, это как будто ребёнок, которому собираешься накричать.
Samantha Ты и есть ребёнок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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