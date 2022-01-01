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Клементин Селарье

Clémentine Célarié
Клементин Селарье
Клементин Селарье Clémentine Célarié
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Дата рождения
12 октября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Клементин Селарье

Родилась 12 октября 1957 года. Дакар, Сенегал.

Фильмография Клементин Селарье
2+1
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.0
Любовь без пересадок
Любовь без пересадок
мелодрама 2013, Франция
7.0
Финишная прямая
Финишная прямая
спорт, драма 2011, Франция
6.0
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