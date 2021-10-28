Камень, ножницы, бумага, 2019

5 причин посмотреть фильм «Камень, ножницы, бумага»
Драма «Камень, ножницы, бумага» — один из ярчайших режиссерских дебютов за последние годы. Татьяна Лютаева, активно снимающаяся в кино и сериалах с конца 80-х, наглядно продемонстрировала, что никогда не поздно пробовать свои силы в чем-то новом.
Кинокартина демонстрировалась в рамках ведущих кинофестивалей России, включая «Кинотавр», «От всей души» и «Золотой феникс», а также участвовала на кинорынке в Венеции.
Захватывающий сюжет, позволяющий взглянуть на актерскую профессию под неожиданным углом.
«Камень, ножницы, бумага» — редкий пример успешного авторского кино, созданного благодаря усилиям друзей и родственников. Сценарий изначально короткого метра был разработан Татьяной Лютаевой на больничном. Но с помощью близких личная история актрисы, знающей о закулисье шоу-бизнеса не понаслышке, превратилась в полнометражный дебют, положивший старт ее режиссерской карьере.
Помимо детей Лютаевой, в ее дебютном полнометражном фильме сыграл народный артист Владимир Ильин, покоривший сердца зрителей театра и кино еще в 80-е. Современной аудитории звездный исполнитель может быть знаком по фильмам «Тренер», «Пальма», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Время первых».
«Камень, ножницы, бумага» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Татьяны Лютаевой, также выступившей соавтором сценария вместе с Галиной Копелиович и исполнившей одну из второстепенных ролей. Зрители могли видеть Лютаеву в таких кинокартинах, как «Жизнь одна», «ЖАRА», «Самый лучший фильм 2» и сериале «Гардемарины, вперед!».
В картине снялись дети Лютаевой — Агния Дитковските («Только ты», «Танцы насмерть», «За час до рассвета») и Доминик Раманаускас (впервые на экране).
Продюсер ленты Николай Расторгуев наиболее известен по выступлениям в составе группы «Любэ». «Камень, ножницы, бумага» не первый опыт работы музыканта в кино: на его счету продюсирование военной драмы «72 часа» Киры Ангелиной.
Производство завершилось еще в 2019 году, однако пандемия COVID-19 привела к тому, что кинотеатральный релиз фильма состоялся лишь в октябре 2021 года. В итоге еще до премьеры фильма «Камень, ножницы, бумага» Татьяна Лютаева успела завершить свой второй режиссерский проект «Единица Монтевидео» с участием Алексея Серебрякова («Левиафан», «Никто») и Ксении Раппопорт («Вертинский», «Двойной час»). Его цифровая премьера состоится на онлайн-платформе KION в 2022 году.
Две актрисы — две судьбы. Мать и дочь одержимы актёрской профессией. Мать уже готова расстаться со сценой и мечтой о кино. Но не желает повторения своей судьбы у Дочери. Она делает молодой и талантливой актрисе главный подарок в её жизни - знакомит её с Наставником. После уроков которого не будет места отчаянью, зато будет место подлинному искусству.