Камень, ножницы, бумага, 2019

5 причин посмотреть фильм «Камень, ножницы, бумага»

Драма «Камень, ножницы, бумага» — один из ярчайших режиссерских дебютов за последние годы. Татьяна Лютаева, активно снимающаяся в кино и сериалах с конца 80-х, наглядно продемонстрировала, что никогда не поздно пробовать свои силы в чем-то новом.

Кинокартина демонстрировалась в рамках ведущих кинофестивалей России, включая «Кинотавр», «От всей души» и «Золотой феникс», а также участвовала на кинорынке в Венеции.

Захватывающий сюжет, позволяющий взглянуть на актерскую профессию под неожиданным углом.

«Камень, ножницы, бумага» — редкий пример успешного авторского кино, созданного благодаря усилиям друзей и родственников. Сценарий изначально короткого метра был разработан Татьяной Лютаевой на больничном. Но с помощью близких личная история актрисы, знающей о закулисье шоу-бизнеса не понаслышке, превратилась в полнометражный дебют, положивший старт ее режиссерской карьере.

Помимо детей Лютаевой, в ее дебютном полнометражном фильме сыграл народный артист Владимир Ильин, покоривший сердца зрителей театра и кино еще в 80-е. Современной аудитории звездный исполнитель может быть знаком по фильмам «Тренер», «Пальма», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Время первых».