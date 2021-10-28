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Камень, ножницы, бумага Камень, ножницы, бумага
Киноафиша Фильмы Камень, ножницы, бумага

Камень, ножницы, бумага, 2019

2019 / Россия
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Драма о двух актрисах, матери и дочери
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Камень, ножницы, бумага»

Драма «Камень, ножницы, бумага» — один из ярчайших режиссерских дебютов за последние годы. Татьяна Лютаева, активно снимающаяся в кино и сериалах с конца 80-х, наглядно продемонстрировала, что никогда не поздно пробовать свои силы в чем-то новом.

Кинокартина демонстрировалась в рамках ведущих кинофестивалей России, включая «Кинотавр», «От всей души» и «Золотой феникс», а также участвовала на кинорынке в Венеции.

Захватывающий сюжет, позволяющий взглянуть на актерскую профессию под неожиданным углом.

«Камень, ножницы, бумага» — редкий пример успешного авторского кино, созданного благодаря усилиям друзей и родственников. Сценарий изначально короткого метра был разработан Татьяной Лютаевой на больничном. Но с помощью близких личная история актрисы, знающей о закулисье шоу-бизнеса не понаслышке, превратилась в полнометражный дебют, положивший старт ее режиссерской карьере.

Помимо детей Лютаевой, в ее дебютном полнометражном фильме сыграл народный артист Владимир Ильин, покоривший сердца зрителей театра и кино еще в 80-е. Современной аудитории звездный исполнитель может быть знаком по фильмам «Тренер», «Пальма», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Время первых».

«Камень, ножницы, бумага» — полнометражный режиссерский дебют актрисы Татьяны Лютаевой, также выступившей соавтором сценария вместе с Галиной Копелиович и исполнившей одну из второстепенных ролей. Зрители могли видеть Лютаеву в таких кинокартинах, как «Жизнь одна», «ЖАRА», «Самый лучший фильм 2» и сериале «Гардемарины, вперед!».

В картине снялись дети Лютаевой — Агния Дитковските («Только ты», «Танцы насмерть», «За час до рассвета») и Доминик Раманаускас (впервые на экране).

Продюсер ленты Николай Расторгуев наиболее известен по выступлениям в составе группы «Любэ». «Камень, ножницы, бумага» не первый опыт работы музыканта в кино: на его счету продюсирование военной драмы «72 часа» Киры Ангелиной.

Производство завершилось еще в 2019 году, однако пандемия COVID-19 привела к тому, что кинотеатральный релиз фильма состоялся лишь в октябре 2021 года. В итоге еще до премьеры фильма «Камень, ножницы, бумага» Татьяна Лютаева успела завершить свой второй режиссерский проект «Единица Монтевидео» с участием Алексея Серебрякова («Левиафан», «Никто») и Ксении Раппопорт («Вертинский», «Двойной час»). Его цифровая премьера состоится на онлайн-платформе KION в 2022 году.

Две актрисы — две судьбы. Мать и дочь одержимы актёрской профессией. Мать уже готова расстаться со сценой и мечтой о кино. Но не желает повторения своей судьбы у Дочери. Она делает молодой и талантливой актрисе главный подарок в её жизни - знакомит её с Наставником. После уроков которого не будет места отчаянью, зато будет место подлинному искусству.

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1 голос
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 октября 2021
Премьера в мире 28 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
В ролях
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Агния Дитковските
Агния Дитковските
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Доминик Раманаускас
Доминик Раманаускас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Камень, ножницы, бумага 1 постер
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Анастасия (Татьяна Лютаева) стала актрисой, но не добилась успеха. Теперь она ведёт дни рождения мелкобуржуазных олигархов и довольствуется эпизодическими ролями в театрах и сериалах. Она не хочет той же судьбы для своей дочери Кати (Агния Дитковските), поэтому отговаривает молодую дочку от актёрской карьеры. Впрочем, безуспешно. Для того, чтобы судьба дочери не повторила судьбу матери, Анастасия знакомит Катю с Мастером (Владимир Ильин) – наставником, которого не хватало самой…
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