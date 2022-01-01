Отечественные и зарубежные кинокартины, а также достойные сериалы о женской тюрьме и не только.

Пять нестандартных фильмов и сериалов про женскую тюрьму

В кинематографической подборке собраны самые интересные кинопроекты о женских исправительных заведениях и судьбах отважных заключенных. Некоторые из них попали за решетку без всяких на то оснований, другие – совершили глупые ошибки. Но это никак не умаляет восхищающей стойкости главных героинь!

«Оранжевый – хит сезона», 2013-2019

Это популярный телевизионный сериал от яркой американки Дженджи Коэн и крупной медиакомпании Netflix, повествующий о суровых буднях женского исправительного учреждения. Нетривиальный кинопроект, получивший множество серьезных наград и номинаций, создан по мотивам автобиографической книги Пайпер Керман. События сериала крутятся вокруг молодой белой женщины, которая выросла в благополучной, любящей семье. Пайпер Чапман попадает в тюрьму за незаконную деятельность, а если точнее – за пособничество бывшей любовнице, брюнетке-интеллектуалке по имени Алекс.

С этого момента жизнь Чапман бесповоротно меняется.

«Все ради нее», 2008

В центре сюжета – семья Оскрелов. Лиза и Жюльен растят маленького сына. Он работает учителем французского языка, она жалуется на несносную начальницу. Муж советует супруге сменить место работы. Спокойное семейное утро омрачается налетом полицейских, обвиняющих Лизу в убийстве начальницы. Все улики работают против невинной женщины… Оригинальное название пронзительной французской кинодрамы, снятой режиссером Фредом Кавайе, переводится иначе – «Для нее».

Фильм номинировался на кинопремию «Сезар» в качестве лучшей дебютной кинематографической работы.

«А.Л.Ж.И.Р.», 2019

Арестантский вагон, вынужденное знакомство, предстоящее испытание силы духа… Историческая драма, посвященная суровой сталинской эпохе, основана на реальных событиях. Режиссерское кресло досталось Александру Касаткину. Премьерный показ состоялся в июне 2019-го по общероссийскому федеральному каналу «НТВ». Софиты направлены на Ольгу Павловну, которая занимала должность начальника швейного цеха в Москве, и на Софью Тер-Ашатурову – советскую оперную певицу.

Это мощный российский телесериал производства кинокомпании «Талан», рассказывающий об ужасах Акмолинского лагеря, в котором отбывали срок жены изменников Родины.

«Готика», 2003

Эталонный мистический триллер с загадочной красоткой Хэлли Берри создан французским актером и кинорежиссером Матье Кассовицем. Киноистория повествует о Миранде Грей, которая вместе со своим супругом Дугласом работала психиатром в специализированной клинике для невменяемых преступниц, но в итоге сама оказалась в числе пациентов. Стоит отметить, что Берри безупречно исполнила роль отчаявшейся, но не сломленной женщины, окруженной запутанными пугающими обстоятельствами. Это интересно: в процессе съемок Роберт Дауни-младший, сыгравший доктора Пита Грэма, случайно сломал руку главной звезде фильма.

Из-за перелома Хэлли Берри работу над кинолентой приостановили на два месяца.

«Жить сначала», 2009-2010

Отечественный сериал режиссера Виктора Бутурлина со Светланой Бакулиной и Анатолием Руденко рассказывает душераздирающую историю слепой любви, ставшей причиной тюремного заключения. Главная героиня занималась музыкой, стремилась получить хорошее образование. Однако юношеская влюбленность забросила Веру в беспощадную мясорубку ГУЛАГа.