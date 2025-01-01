Два предприятия слились воедино — и бывший директор одного из них должен уйти на пенсию. Неожиданно для себя он сталкивается теперь с непониманием жены и детей. Одиночество, жалость и ревность близких впервые заставляют его посмотреть на себя со стороны и попытаться что-то изменить в жизни…
СтранаСССР
Продолжительность1 час 42 минуты
Год выпуска1982
Премьера в мире21 августа 1982
Дата выхода
21 августа 1982
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Chastnaya zhizn, Private Life, Частная жизнь, Ein Privatleben, La vida privada, La vie privée, Magánélet, Privatleben, Privatliv, Vida Privada, Życie osobiste, 解任