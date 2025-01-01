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Частная жизнь

Chastnaya zhizn 18+
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О фильме

Два предприятия слились воедино — и бывший директор одного из них должен уйти на пенсию. Неожиданно для себя он сталкивается теперь с непониманием жены и детей. Одиночество, жалость и ревность близких впервые заставляют его посмотреть на себя со стороны и попытаться что-то изменить в жизни…
Страна СССР
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 21 августа 1982
Дата выхода
21 августа 1982 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Chastnaya zhizn, Private Life, Частная жизнь, Ein Privatleben, La vida privada, La vie privée, Magánélet, Privatleben, Privatliv, Vida Privada, Życie osobiste, 解任
Режиссер
Юлий Райзман
В ролях
Михаил Ульянов
Михаил Ульянов
Ия Саввина
Ия Саввина
Ирина Губанова
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Алексей Блохин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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