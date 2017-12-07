Вот спортзал с депрессивными ярко-желтыми стенами, вульгарными рисунками и следами баскетбольной разметки на полу. На импровизированной сцене – девочка Ромашка (чистый одуванчик), которая поет совсем не детским, взрослым голосом «Жизнь невозможно повернуть назад...». А вот тот же спортзал спустя 30 лет – в хаосе брошенных вещей и красном свете бумажного фонаря тлеет бордовое пианино. А на сцене все та же Ромашка, точнее Ромаш, а еще точнее - надсмотрщица в…
"У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становятся быдлом с миллиардом долларов" говорит Уоррен Баффет.
Обстоятельства, в которые попали герои фильма, стряхнули с героев шелуху и зрители увидели истинные лица.
Наверное он не идеален, возможно чуть наивен, возможно ..., а в целом позитивный фильм. Рекомендую.
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