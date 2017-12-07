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ЖГИ! ЖГИ!
Киноафиша Фильмы ЖГИ! Отзывы о фильме «ЖГИ!»
ЖГИ! 2017 / Россия
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «ЖГИ!»

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Вот спортзал с депрессивными ярко-желтыми стенами, вульгарными рисунками и следами баскетбольной разметки на полу. На импровизированной сцене – девочка Ромашка (чистый одуванчик), которая поет совсем не детским, взрослым голосом «Жизнь невозможно повернуть назад...». А вот тот же спортзал спустя 30 лет – в хаосе брошенных вещей и красном свете бумажного фонаря тлеет бордовое пианино. А на сцене все та же Ромашка, точнее Ромаш, а еще точнее - надсмотрщица в…

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Андрей Николаев 7 декабря 2017, 23:18
Оценка
хороший фильм, давно не смотрел таких. люди, идите!
7 декабря 2017, 23:18 Ответить
Александр 9 декабря 2017, 17:32
Оценка
Смотрибельно.
9 декабря 2017, 17:32 Ответить
Алена Фомина 9 декабря 2017, 20:28
Оценка
очень круто. классный фильм
9 декабря 2017, 20:28 Ответить
Елена Колпащикова 10 декабря 2017, 00:31
Оценка
сильная и честная первая треть фильма.достойные актёрские работы,интересная тема,раскрытие характеров героев. в концовке опустились до банального шоу. обидно.а мог бы получится полноценно хороший фильм.
10 декабря 2017, 00:31 Ответить
Сергей Мелехов 10 декабря 2017, 18:44
Оценка
Всегда важно о чём фильм. Нет сюжета - нет кино. Никакими звёздами-деньгами-спецэффектами не исправить ситуацию. Здесь сюжет есть. О чём этот фильм? О жизни наверное в первую очередь. О людях, взаимоотношениях, характерах, личностях, уродах. О силе духа и стержне в человеке. О том, что очень многое в жизни происходит не благодаря, а вопреки.
"У всех миллиардеров, которых я знал, деньги только открыли их основные черты характера. Если они были быдлом до того, как у них появились деньги, то они просто становятся быдлом с миллиардом долларов" говорит Уоррен Баффет.
Обстоятельства, в которые попали герои фильма, стряхнули с героев шелуху и зрители увидели истинные лица.
Наверное он не идеален, возможно чуть наивен, возможно ..., а в целом позитивный фильм. Рекомендую.
10 декабря 2017, 18:44 Ответить
lyzmaksim 15 декабря 2017, 10:33
Оценка
Фильм достойный. По моему это дебют Плетнева в качестве режиссера. Для дебюта очень достойно. Игра актеров не подкачала, сюжет- про нас, о нас, о всех....при этом мы не признаем что это может случится. Согласен с тем, что концовка более театральная что ли, но это совсем не портит картину. Не вау, но качественный фильм.Рекомендую.
15 декабря 2017, 10:33 Ответить
Константин Поздняков 10 марта 2020, 09:51
Оценка
Может быть это и дебют режиссёра. Но тогда почему не хотелось бросить смотреть? Кинопрокат наполнен таким количеством откровенного шлака снятого гипермегарежиссёрами, а тут раз и прекрасный фильм. Умный, красивый, разный, даже Бузова с Биланом вообще как бы идеально вписаны (или я уже на их игру и не обратил внимания...). Давно не попадались такие классные фильмы! Кирилл и Ко - спасибо!
10 марта 2020, 09:51 Ответить
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