Наша рецензия

Вот спортзал с депрессивными ярко-желтыми стенами, вульгарными рисунками и следами баскетбольной разметки на полу. На импровизированной сцене – девочка Ромашка (чистый одуванчик), которая поет совсем не детским, взрослым голосом «Жизнь невозможно повернуть назад...». А вот тот же спортзал спустя 30 лет – в хаосе брошенных вещей и красном свете бумажного фонаря тлеет бордовое пианино. А на сцене все та же Ромашка, точнее Ромаш, а еще точнее - надсмотрщица в…