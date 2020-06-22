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Николай Ковбас
Николай Ковбас
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Николай Ковбас
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Дата рождения
2 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Биография Николая Ковбаса
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Фильмография Николая Ковбаса
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы
2020, Россия
7.0
Ложь или действие
драма
2017, Россия
0.0
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Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится 17 сентября.
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22 июня 2020 15:13
Выглядит впечатляюще: представлен свежий постер триллера «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится осенью этого года.
Написать
17 июня 2020 09:40
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