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Виктория Соловьева
Виктория Соловьева
О персоне
Фильмография
Виктория Соловьева
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Дата рождения
23 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Биография Виктории Соловьевой
Родилась 23 февраля 1989 года. Торез, Украина.
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Фильмография Виктории Соловьевой
Кэт
драма
2022, Россия
0.0
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.0
Солнечный удар
драма
2014, Россия
6.0
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