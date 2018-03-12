«Теперь ты будешь делать всё сам», – сказал отец и аккуратно положил Сашку на мшистую кочку. Шумела тайга. До дома – сто километров. И шут его знает, куда ползти. Причем именно ползти, ведь у Ковалева-младшего ДЦП и ходить он не мог. Но лежать без движенья – замерзнешь, поэтому парень пополз. По лужам, по болоту – не важно. Лишь бы подальше от отца, который был еще где-то рядом и продолжал угнетать воспитанием: мол, жизнь – это борьба, а ты лодырь…
Довно так не троголо , омобенно руское кино . О настоящей любви отца к сыну !
Привет, с вами Дмитрий Шарап.
А вы размышляли, что заставляет человека совершать великие поступки? Делать то, что стоит выше твоей силы воли?
История, основанная на реальных событиях, про парня с ДЦП, и о его семье, которая принимает эту данность. Отец по началу кажется тираном и жестоким человеком, заставляет сына совершать над собой невозможные усилия. Мама, как и любая мать, с добрым сердцем и самыми трепетными чувствами к своему сыну, пытается помешать отцу! Но, сила воли, желание изменить себя и стать "как все", мотивируют главного героя. Лучший в классе по математике, мальчик-вундеркинд добивается успеха. Он даже начинает зарабатывать деньги, но всё меняется, когда об этом узнает директор школы. Девушка, которая ему нравится, целуется с другим на его глазах. Отец, который не принимает его поступков: всё это заставляет болезнь опять взять над ним верх.
Где найти силы, чтобы вернуться к жизни и стать нормальным?
Когда отец на руках относит его в лес и бросает на произвол судьбы, происходит сцена встречи с медведем, хотя и наигранная, но это катарсис, всплеск эмоций, меняет всю суть дела.
После просмотра фильма "Временные трудности", я понял, что нет ничего невозможного! Когда у тебя есть руки, ноги, а самое главное голова, нужно ежедневно развиваться, работать над собой, совершенствоваться.
Наш герой становиться лучшим бизнес-консультантом страны. Бизнесмены выстраиваются нему в очередь. Сын помогает отцу в бизнесе и понимает для чего всё это сделано.
Рад, что фильм закончился "Хэппи Эндом". Верьте в себя, ставьте цели и не ленитесь.
Советую к просмотру и обязательно к обсуждению после.
Мотивируйте и развивайтесь!
Подойдёт для просмотра тем, кто приуныл. А для заряженных мужчин этот фильм дополнительное напоминание о том, что важно двигаться и не прогибаться под обстоятельства.
интересно все посмотреть. и быт советский, и современную картинку жизни.
хэппи энда очень хотелось.
:)
особенно запомнилось, как Колю позвали перекусить в финале.
Испытание жизнью …Запомни, тебя поцеловал сам Господь бог… Андерсен. Жизнь без любви. «Временные трудности». Драма. Режиссёр Михаил Расходников. Фрагментарный сюжет, обретший скандальную известность на Кинотавре 2018 г., основан на реальной истории Аркадия Цукера. Сдержанно-трогательная игра актёров, сопровождаемая бесхитростными декорациями, непритязательным бытом и советскими саундтреками (В.Высоцкий). Охлобыстин с непроницаемым лицом в роли папы, Илья Рязанов - ребёнок, прожигающий взглядом зрителя, Виктория Соловьёва – мама, мягкая, заботливая и всё прощающая. Типичный, шаблонный, хронометражный фильм, как и сама советская действительность, на фоне которой начинается повествование сложной для восприятия и жесткой для понимания неискушённого наблюдателя истории семьи, в которой по воле случая или по предзнаменованию выше данному появился малыш с ДЦП. Непростые, нестандартные, не вписывающейся в генеральную линию партии отношения отца и сына. Системе не нужны ни целеустремлённый отец, ни больной ребёнок, потому что они разрушают удобные для всех стереотипы, выражавшиеся в известном лозунге «В СССР инвалидов нет!». А как утверждают современники: «Нет человека, нет проблем!». Звучит как приговор общественного презрения. Осталось разобраться кому? «Народу придаточного предложения», безропотно несущему тягло, потому что «земля крутится испокон века, таская на себе нелегкую поклажу - человечество!» Государству, выдворявшему неудобных за МКАД, за границу, в мир иной. Мальчика же, своим умом заслужившего путёвку в Артек, отметающего за обочину хотя бы явной видимости, чтоб не ущемлять достоинство личности лицезрением мужества быть? Подчёркивая собственное превосходство над ним, а над кем же ещё, не над личным же убожеством?! Так с облегчением «работник кабинетного толка» лишает юношу под благовидным предлогом аттестата с отличием. И Ковалёв получает сильнейшую психологическую травму, сталкиваясь с вопиющей несправедливостью, приводящий его к тяжёлой форме болезни. Человеку, вполне отдающему отчёт в том, что «наша жизнь- лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности», поэтому лучшее для всех «быть сильным, чем добрым. Сильного уважают и боятся», потому выводит формулу успеха папа для сына: «Теперь ты будешь делать всё сам…». Вот школьник узрел, что нужно приспосабливаться, предлагая услуги, например, в решении математических задач, взамен прося физической защиты у старшеклассников, обменивая школьные принадлежности на ракушки. По отдельности мы никто, а вместе мы можем принять невозможное и найти в нём себя. Обыкновенный естественный отбор, имеющий «единственное оружие в борьбе против советского государства – абсурд». А что делать? Свобода выбора – горькая правда между страхом и болью, ответственностью и попустительством, милосердием и жестокостью. Дилемма жуткая и не выносимая. Рискуют взвалить на себя ношу не все. Вот у Тани Поспеловой в «Ижевском детском доме» и такие детишки есть. В моём случае сбежал трусливо и без объяснений добровольно на тот свет отец. Посчитал, наверное, что тем спасёт нас, ибо два ребёнка не один. «Дело не в том, что в мире нет виноватых, дело в том, чтобы их не судить». Каждый сам выбирает цвет своего неба… Исцеление любовью – ежедневная и каторжная работа, где нет порой места жалости и иллюзиям выздоровления, нет ласк и похвал. Есть скупые, сухие слова: надо, не могу, не хочу, сделаю. «А кто сказал, что он хочет жить как больной?» Суровый, несгибаемый отец. «Тиран и деспот» - негодует публика. Глухое раздражение вызывают его методы обучения: подъём груза с книжками, вынос мусора или передвижение-по-пластунски парализованного тела по лесу без сопровождения. Здравый смысл зрителя, в большинстве своём, на этих эпизодах начинает гневно возмущаться, потому что увиденное продавливает психику и возникает стойкое желание отправить родителя на зону за учиняемые истязания. Вполне, что картинка с чащобой, когда возненавидевший отца сын уползает от него, шаг отчаяния Ковалева-старшего, которому сообщают, что его ребёнок безнадёжен. Художественный приём, используемый для эмоционального восприятия. Аллюзия победы добра над злом. Сказки есть, но они редко случаются. Медицине известны случаи изменения здоровья в результате создания стрессовой ситуации. А молва людская, безмолвно ожидающая периодически хлеба и зрелищ, а в фильме эта роль отчасти отводится Коле-коллеге сталевара, вывести взглядом или бестактным вопросом может любого. Мои способности умственные любопытные натуры до сих пор проверяют или как куклу окидывают невнятным взглядом. Каково тогда? Никто не верит и руку не протянет. Боль чужая немногим нужна. Испепеляет грустью сознание она. Выслушать согласятся сочувствующие, но рискнут быть рядом лишь избранные. А «мир без ошибок - опасная, как всякая утопия, тоталитарная фантазия». Роптать на судьбу бессмысленно, Вселенная направит, но не в силах сотворить чудес, их нет при данном диагнозе и при тяжёлых формах результаты могут быть ничтожными, не видимыми и не замечаемыми, просто поддержание в тонусе того состояния, которое есть. Детский церебральный паралич – это последствия отсутствия части головного мозга, функции которого компенсируются тренировками оставшегося целого, но полного восстановления не будет никогда. Кто-то сможет достигнуть уровня нормальной зрелости по сравнению со сверстниками сразу, кто-то с отставанием на пару лет, а кто-то останется в прежней ментальной и физической форме. Однако «рождённый летать-ползать не может, но, если рождённый ползать не пытается даже взлететь, то он и ползать начнёт криво». Уверенность вселяет доверие, добрый взгляд и внушение. В фильме учительница подбадривает Сашу, желая победы на олимпиаде, вожатая в лагере, смягчая неловкость положения, повязывает ему свой галстук. Как-то девочке-подростку, обвинявшей во всех своих грехах самых близких, родной дядя-профессор объяснил, что без рук и ног прожить можно, а вот без головы что делать будешь? Осознание мудрости сказанного пришло во взрослой жизни. Слёзы, истерики, злость, изнеможение, бессилие, приводящее в оцепенение от беспомощности, угнетали, как и в фильме, бесконечно и беспросветно, безысходностью. Просить помощи не откуда. Круг обязанностей четко папа сыну разъяснил: учёба в обычной школе, зарядка, вынос мусора и т. д. Педагогика моей «железной леди» сочетала спартанские правила и макаренковскую трудотерапию. В основу закладывалось разрешение самостоятельно вполне приемлемых задач, которые не подлежали обсуждению и их неукоснительно следовало выполнять. Так же как в фильме. 1. Дисциплина, которая выражалась в том, что каждой вещи было своё место. 2. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. 3. Если что-то не нравится, то делай сама, не можешь – учись, не получается – терпи. 4. Любое дело надо продумывать, составлять план и уметь делать несколько дел одновременно. Никакие уговоры не действовали. Моя матушка выдерживала 30-минутные истощённые вопли, ребёнок достался чумовой, но не завязывала ни за что шнурки и не застёгивала пуговки. Упрямство, правда, порой изводило всю округу. Периодически озвучивалась мысль, что язык тебе всё заменит. Невольно поверишь, что «слово не воробей – вылетит и не поймаешь». Так и вышло. Для устрашения даже висел отцовский ремень. Но, так же как в фильме, там мальчуган папу костылём ударяет, защищая маму, тем самым отстаивая право на собственное робкое мнение, тут спустила в подполье это орудие воспитания однажды, тем и закончилось дело. Физическая реабилитация, как Пушкин, стало нашим всем. Поддержанию определённой двигательной активности уделялось пристальнейшее внимание. Методика Ковалёва-старшего в этой части не бесспорна, но достаточно убедительна. Ежегодный цикл лечения девочки был неизменяемым, начиная с 2,5 лет: Зеленоградск, Анапа, Евпаторий, а между ними местная лечебная база Селычки или РКБ в г. Ижевске. Уколов наставят и весь день лежишь – встать не в силах, руки и ноги не поднимаются. На кисть перевяжут лангету, в гипс обуют, на гипс ботинок и ходишь важно, как павлин или петух, на деревянных ходулях. Забавно мы смотрелись, изображая походку то слона, то медведя, то нагнувшись неудачно, в норку к кроту в гости заглядывали. После усиленного массажа на всё тело, перемажут как чертёнка грязью, укутают в одеяло и сопишь, нос и глаза только и видны. Потом всех гурьбой из шланга поливают, запах сероводорода стойкий на языке ощущается и спустя годы. За решеткой море, куда нас водили купаться постоянно, а на тебя сверху перезрелые персики падали. Измазаться фруктовой кашицей умудрялись все дети. Кто специально, кто случайно. Но журили нас всех. Мы были одинаковыми и нам было весело. С тех пор остались неизменными зарядка, санатории, рыбий жир… «Комплекс правильного человека», оценивающего сквозь призму своих убеждений, окружающий мир и пытающегося избавиться от мезантропии действительности. «Жизнь прожить не поле перейти» - мудрость постижения бытия, сближающая не похожих и разных людей, наполняя их взаимными смыслами. А Саша Ковалёв, зашуганный страхом, в порыве гнева уходит самостоятельно покорять собственные вершины. Авторы фильма, подводя к завершению повествование, оставляют за кадром социализацию юноши. Ощущения, наверное, не испытав их на себе, достаточно непросто сыграть. Да, и история наша на стыке эпох тогда изменила траекторию движения. Практически в эпилоге показывают зрителю успешного бизнес – тренера. Он слегка заносчив, амбициозен, самодостаточен, комфортно реализующийся в системе, в которой он себя нашёл, и она его принимает, потому что он не особенный, а практически такой, как все, вбирающий ценности, на которых государство существует сегодня. «Создаёт нивелирующую общественную среду, которая стремится целиком поглотить личность и подчинить её себе». Не признавать законы общественного обустройства, не подлежащие модификации, как минимум глупо, так как потребности, запросы и вызовы внутри и вне диктуют проявления. Что изменилось за десятилетия? В законе появилось понятие «инклюзия». Стали замечать ментальные особенности, осуждать садизм и создавать условия. В Удмуртии открыли современный реабилитационный центр. Эффективно развивается проект «Лыжи мечты», собирает восхищенные овации театр «Птица», расширяет границы и ищет спонсоров танцевальная студия «Бродвей- инклюзив», организует социальное продюсирование Ольга Николаевна. Республика готовится принять 2 Парадельфийские игры. Народ задаётся вопросом: «Кому на Руси жить хорошо?» Государство размышляет: «Кто виноват?» и «Что делать?» Сын приходит на помощь отцу. Моя матушка где-нибудь мимо ходом обронит, что дочка – кандидат наук, на бедность подаст. История всех рассудит и расставит всё на свои места. «Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду»… …Два мира есть у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил…
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"Временные трудности" - не про отца-деспота, а про Жизнь, про то, как при поддержке и личном примере Родителя-наставника можно стать Кем-то не смотря ни на что !
Иван Охлобыстин - талантливый актер, Человек с-Идеей, который готов и может (!) доносить её до других.
Спасибо создателям этой картины . Жаль, что так немногие оценили по достоинству этот фильм (
Современных отличных фильмов про СССР по пальцам пересчитать.
Этот - слепленная из лоскутков, как Франкенштейн, бредовая, показушная, циничная история, в которой НЕТ гуманной идеи, НЕТ гуманного посыла.
А только беспросветное унижение, постоянная ломка и нанесение сплошных психологических травм, после чего такие дети спиваются или проваливаются в небытие; никакой любви к родителям взяться не откуда, только чувству полнейшего одиночества и ошибки своего появления на свет.
Мне страшно подумать, что сейчас в Лондоне подумают зрители... что мы как нация морально деградировали до ничтожных мразей...
События и ДЦП собственно в этом смысле роли не какой не играют. Играют методы и стремление, после которых ты зритель получаешь катарсис. Катарсис столь необходимый для дальнейшей полноценной жизни. Радикальность и методы, вера и сила духа доказывает и делает невозможное.
Дело не в определённости, и уж тем более определённом диагнозе или болезни, а в способах влияющих на самого человека. Тут к сожалению, причём как закономерность (оч. часто бывает) сам режиссёр не знает, не понимает на какую глубину попал. Это как раз тот случай.
Что необходимо человеку?
Какое влияние и отношение как сыграет с ним в кости?
Каким подарком обернётся злая шутка и наоборот, доброе инкубаторское сюсюканье? Психология и подходы в разных местах дают разные плоды. В этом идёт ход мыслей и размышлений.
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