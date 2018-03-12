Наша рецензия

«Теперь ты будешь делать всё сам», – сказал отец и аккуратно положил Сашку на мшистую кочку. Шумела тайга. До дома – сто километров. И шут его знает, куда ползти. Причем именно ползти, ведь у Ковалева-младшего ДЦП и ходить он не мог. Но лежать без движенья – замерзнешь, поэтому парень пополз. По лужам, по болоту – не важно. Лишь бы подальше от отца, который был еще где-то рядом и продолжал угнетать воспитанием: мол, жизнь – это борьба, а ты лодырь…