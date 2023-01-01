Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балерина Балерина
Киноафиша Фильмы Балерина Фильмы похожие на Балерина
Ballerina Балерина 2017 / Франция / Канада
8.2 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Балерина

Вся информация о мультфильме
Анастасия
Анастасия
анимация, сказка, драма, мюзикл, семейный, приключения 1997, США
8.0
Лесси. Возвращение домой
Лесси. Возвращение домой
семейный, драма, приключения 2020, Германия
5.0
Снежная королева: Зазеркалье
Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.0
Смолфут
Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.0
Руслан и Людмила: Перезагрузка
Руслан и Людмила: Перезагрузка
анимация, комедия, фэнтези 2018, Украина
6.0
Красные туфельки и семь гномов
Красные туфельки и семь гномов
анимация, фэнтези, комедия 2017, Южная Корея
7.0
Фердинанд
Фердинанд
анимация 2017, США
8.0
Босс-молокосос
Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.0
Леонардо миссия: Мона Лиза
Леонардо миссия: Мона Лиза
анимация, семейный 2017, Италия
5.0
Заячья школа. По уши в приключениях
Заячья школа. По уши в приключениях
анимация, семейный 2017, Германия
6.0
Тролли
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.0
Аисты
Аисты
комедия, анимация 2016, США
7.0
Дом
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.0
Хранитель Луны
Хранитель Луны
анимация 2015, Франция
6.0
Феи: Легенда о чудовище
Феи: Легенда о чудовище
фэнтези, семейный, анимация, приключения 2014, США
8.0
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная Королева 2: Перезаморозка
семейный, приключения, анимация, фэнтези 2014, Россия
6.0
Девочка-спутник и молочная корова
Девочка-спутник и молочная корова
анимация 2014, Южная Корея
5.0
Джек и механическое сердце
Джек и механическое сердце
приключения, анимация, драма 2013, Франция / Бельгия
7.0
Феи: Тайна зимнего леса
Феи: Тайна зимнего леса
сказка, семейный, анимация 2012, США
7.0
Монстр в Париже
Монстр в Париже
детский, мюзикл, анимация, семейный 2011, Франция
7.0
Феи
Феи
семейный, анимация, фэнтези 2008, США
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше