Джек и механическое сердце, 2013

Сказочная история о необычном мальчике, сердце которого остановилось еще при рождении. Жизненно важный орган был заменен акушеркой Мадлен на искусственный механизм, напоминающий часы. Благодаря сложной операции кровеносные сосуды удалось соединить с шестеренками. Внешне ребенок практически ничем не отличается от других детей, но ему строго-настрого запрещено любить.

До определенного возраста юноша во всем слушался заботливую воспитательницу, которая оберегала его от любых угроз внешнего мира. Все меняется после начала обучения Джека в школе. Впереди его ждут увлекательные приключения в самом центре викторианской Англии.

Впервые ослушавшись наставлений Мадлен, мальчик знакомится с лондонской певичкой по прозвищу Мисс Акация. Влюбившись с первого взгляда, Джек становится одержим новой встречей с таинственной незнакомкой. Но полуслепая красавица в тот же вечер бесследно исчезает. Проходят годы. Необычный подросток регулярно подвергается насмешкам со стороны сверстников из-за своего недуга. Не выдержав, Джек дает сдачи, после чего сбегает в Париж.

Во время путешествия он встречается с самыми разными историческими личностями, включая легендарного пионера кинематографа Жоржа Мельеса. Заручившись поддержкой будущего классика, Джек достигает Андалузии, где находит ту самую Мисс Акацию. Кажется, что теперь никто не помешает их счастью. Но предостережения Мадлен вновь дают о себе знать, когда механическое сердце мальчика перестает справляться с нагрузкой, вызванной пробудившимися чувствами.