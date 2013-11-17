Джек и механическое сердце, 2013

Сказочная история о необычном мальчике, сердце которого остановилось еще при рождении. Жизненно важный орган был заменен акушеркой Мадлен на искусственный механизм, напоминающий часы. Благодаря сложной операции кровеносные сосуды удалось соединить с шестеренками. Внешне ребенок практически ничем не отличается от других детей, но ему строго-настрого запрещено любить.
До определенного возраста юноша во всем слушался заботливую воспитательницу, которая оберегала его от любых угроз внешнего мира. Все меняется после начала обучения Джека в школе. Впереди его ждут увлекательные приключения в самом центре викторианской Англии.
Впервые ослушавшись наставлений Мадлен, мальчик знакомится с лондонской певичкой по прозвищу Мисс Акация. Влюбившись с первого взгляда, Джек становится одержим новой встречей с таинственной незнакомкой. Но полуслепая красавица в тот же вечер бесследно исчезает. Проходят годы. Необычный подросток регулярно подвергается насмешкам со стороны сверстников из-за своего недуга. Не выдержав, Джек дает сдачи, после чего сбегает в Париж.
Во время путешествия он встречается с самыми разными историческими личностями, включая легендарного пионера кинематографа Жоржа Мельеса. Заручившись поддержкой будущего классика, Джек достигает Андалузии, где находит ту самую Мисс Акацию. Кажется, что теперь никто не помешает их счастью. Но предостережения Мадлен вновь дают о себе знать, когда механическое сердце мальчика перестает справляться с нагрузкой, вызванной пробудившимися чувствами.
В одном из эпизодов мультфильма акушерка Мадлен исполняет песню La Mécanique du cœur, написанную знаменитой рок-группой Dionysos. Трек входит в шестой одноименный альбом коллектива. Релиз пластинки состоялся в 2007 году.
Жорж Мельес — реальная историческая фигура. Первые фильмы режиссера вышли на экраны еще в 1896 году, в период зарождения кинематографа во Франции. Роль озвучил легендарный актер Жан Рошфор, известный по классической саге об Анжелике, комедиям с Пьером Ришаром и сериалу «Граф Монте-Кристо». Француз скончался в 2017 году.
Джек-потрошитель — еще один персонаж, существовавший в реальности. Его озвучил актер Ален Башунг, прежде работавший с Люком Бессоном и Самюэлем Беншетри. Артист умер в 2009 году, за несколько лет до выхода мультфильма «Джек и механическое сердце» в прокат.
Персонаж Мельеса в исполнении Жана Рошфора дважды сравнивает Джека с Дон Кихотом. Это прямая отсылка к незаконченному на тот момент фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота». Изначально предполагалось, что Рошфор исполнит в нем главную роль. Но когда работа над проектом возобновилась, актер уже умер. В итоге знаменитый образ воплотил Джонатан Прайс («Бразилия»).
Дебютант Матиас Мальзье не только выступил в качестве сорежиссера и озвучил роль Джека, но также написал сценарий, основанный на его же романе.
Выход анимационного фильма должен был состояться в 2012 году, но из-за банкротства студии Duran Duboi релиз был отложен.
Мультфильм открыл 25-й по счету фестиваль детского кино CineMagic.
Джек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно оледенело. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила, самое главное из которых – «никогда не влюбляться». Однако подросший Джек невольно нарушает запрет.