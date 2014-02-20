Девочка-спутник и молочная корова, 2014

Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён Чон обернулся пятнистой коровой. Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких, как он, волшебных животных на улице караулят охотники и злобное чудище — гигантская самоходная печь для мусора по прозвищу Сжигатель. К счастью, одну из старых песен Кён Чона услышал в космосе корейский искусственный спутник «Китсат-1». Спутник сорвался с орбиты и, достигнув Земли, превратился в прекрасную девушку с ракетными двигателями в конечностях. Девушка-спутник согласна защищать корову от напастей, но только если Кён Чон будет для нее петь.