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Девочка-спутник и молочная корова
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Oo-lee-byeol il-ho-wa eol-lug-so

Девочка-спутник и молочная корова, 2014

2014 / Корея
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Сеульская молодежь от одиночества совсем оскотинилась. Как только молодые люди расстаются с любимыми или впадают в депрессию, так за секунду по волшебству они превращаются в антропоморфных животных. Кому-то повезло стать свиньей или зеброй, а поэт и музыкант Кён Чон обернулся пятнистой коровой. Днём он не может выйти из дома, стесняясь своего вида, а по ночам таких, как он, волшебных животных на улице караулят охотники и злобное чудище — гигантская самоходная печь для мусора по прозвищу Сжигатель. К счастью, одну из старых песен Кён Чона услышал в космосе корейский искусственный спутник «Китсат-1». Спутник сорвался с орбиты и, достигнув Земли, превратился в прекрасную девушку с ракетными двигателями в конечностях. Девушка-спутник согласна защищать корову от напастей, но только если Кён Чон будет для нее петь.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 20 февраля 2014
Режиссер
Чан Хен Юн
В ролях
Чжон Ю Ми
Ю А Ин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Девочка-спутник и молочная корова 2 постера
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