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Балерина Балерина
Киноафиша Фильмы Балерина Отзывы о мультфильме «Балерина»
Ballerina Балерина 2017 / Франция / Канада
8.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о мультфильме «Балерина»

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Наша рецензия

«Балерина» от Эрика Саммера и Эрика Уорина - еще одна история про то, что мир не такой уж и жестокий и беспощадный, как кажется взрослым, а любую преграду можно преодолеть целеустремленностью и упорством. Целых шесть лет потребовалось для того, чтобы создать мотивационную историю успеха в стиле «мечты сбываются!» 11-летней Фелис, рыжей хулиганки, которая стремится во что бы то ни стало осуществить свою мечту. Кадр из фильма «Балерина» "Три года…

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lyzmaksim 18 января 2017, 10:48
Оценка
Были вчера на пресс-показе. Очень понравился. Для тех кто сомневается: про балет там практически нет ничего такого, что бы было скучно. Шутки для всех возрастов. Это не просто мультфильм, который посмотрел и забыл, это очень поучительная история для ребенка, которую можно будет напоминать долгое время. Рекомендую.
18 января 2017, 10:48 Ответить
Валентин 19 января 2017, 00:25
Оценка
Буду капитаном очевидность: ох и трудная это работа снимать семейные фильмы и мультфильмы, вот чтобы и детям в радость и взрослые не гоняли контактик в телефоне во время фильма.
Наш случай из разряда - невпечатлительные папы скорее всего залипнут в гифках котиков и инстраграме у братков.
Балерина сто процентно вызовет восторг у младших и у тонкой душевной организации мам, ведь мультик легкий и милый, в нём приятная графика, простая, добрая и хорошему учащая мораль, однако смешно делают в основном через падения, ляпсусы и все такое простое.
Сюжет, герои, образы... все стандартно, для детворы другого и не надо ведь :) Но всё же есть и некоторые впечатлительные фишечки для взрослых - это временной период мультика, красивые виды и что совсем не стандартно, недостроенная Эйфелева башня, вот такое редко в кино встретишь :) Ещё не уверен, может это магия фильма: по пути с пресс-показа встретил почти точную героиню мультика, такую же жизнерадостную, только уже в возрасте, но лишь почти исполнившую свою мечту о танце в балете.
А может это магия Петербурга :)
19 января 2017, 00:25 Ответить
Ксюша Сабор 26 января 2017, 14:29
Оценка
Кто сказал, что взрослым неинтересно смотреть детские мультфильмы? Я не из их числа и мне очень понравилась данная кинокартина, особенно парадная лестница в балетной школе, прорисованная так реалистично, что глаз отвести не можешь. Ещё один плюс мультфильма, это узнаваемая музыка из балета "Лебединого озёра" и "Щелкунчика". Единственное недоумение вызывают джинсовые шорты главной героини, откуда подобное в описанное время, когда Эйфелеву башню только начали строить? Ещё конечно невероятно в мультике то, что за короткий период времени можно научиться танцевать столь профессионально, но мы простим это создателям, ведь дети не думают о таких вещах, когда смотрят на экран. Стоит отметить хорошую рисовку мультфильма и персонажей, которые вызывают симпатию, некоторых искренно жалеешь, сочувствуешь. Итог: хороший, добрый мультфильм о надежде, стремлении к своей мечте, дружбе и любви
26 января 2017, 14:29 Ответить
Veronika 30 января 2017, 20:13
Оценка
Мне мультфильм очень понравился!!! Присоединяюсь ко все предыдущим комментариям:-)))
30 января 2017, 20:13 Ответить
Маша Наезжая 31 января 2017, 20:11
Сколько стоит билет????
31 января 2017, 20:11 Ответить
Киноафиша.инфо 1 февраля 2017, 11:16
в ответ на сообщение Маша Наезжая от 31 января 2017, 20:11
Маша, все зависит от выбранного вами времени сеанса и кинотеатра.
1 февраля 2017, 11:16 Ответить
Наталья Иванова(Хоменко) 7 февраля 2017, 20:01
Оценка
Прекрасный мультфильм, 10 из 10 !
7 февраля 2017, 20:01 Ответить
Гера Николаев 23 февраля 2017, 12:10
Создателям респект, 6 лет все таки старались. Особенно мне понравилась главная героиня: рыжая целеустремленная, упорная и главное это получился чувственный персонаж. А это самое главное в балете. Еще это история про молодых влюбленных, их ошибки и неудачи.. Всем советую посмотреть, растопить лед внутри..
23 февраля 2017, 12:10 Ответить
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