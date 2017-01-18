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«Балерина» от Эрика Саммера и Эрика Уорина - еще одна история про то, что мир не такой уж и жестокий и беспощадный, как кажется взрослым, а любую преграду можно преодолеть целеустремленностью и упорством. Целых шесть лет потребовалось для того, чтобы создать мотивационную историю успеха в стиле «мечты сбываются!» 11-летней Фелис, рыжей хулиганки, которая стремится во что бы то ни стало осуществить свою мечту. Кадр из фильма «Балерина» "Три года…