«Балерина» от Эрика Саммера и Эрика Уорина - еще одна история про то, что мир не такой уж и жестокий и беспощадный, как кажется взрослым, а любую преграду можно преодолеть целеустремленностью и упорством. Целых шесть лет потребовалось для того, чтобы создать мотивационную историю успеха в стиле «мечты сбываются!» 11-летней Фелис, рыжей хулиганки, которая стремится во что бы то ни стало осуществить свою мечту. Кадр из фильма «Балерина» "Три года…
Наш случай из разряда - невпечатлительные папы скорее всего залипнут в гифках котиков и инстраграме у братков.
Балерина сто процентно вызовет восторг у младших и у тонкой душевной организации мам, ведь мультик легкий и милый, в нём приятная графика, простая, добрая и хорошему учащая мораль, однако смешно делают в основном через падения, ляпсусы и все такое простое.
Сюжет, герои, образы... все стандартно, для детворы другого и не надо ведь :) Но всё же есть и некоторые впечатлительные фишечки для взрослых - это временной период мультика, красивые виды и что совсем не стандартно, недостроенная Эйфелева башня, вот такое редко в кино встретишь :) Ещё не уверен, может это магия фильма: по пути с пресс-показа встретил почти точную героиню мультика, такую же жизнерадостную, только уже в возрасте, но лишь почти исполнившую свою мечту о танце в балете.
А может это магия Петербурга :)
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