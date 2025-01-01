Michèle LeblancЯ просто переживаю. Я переживаю, потому что это то, чего я боялся. Тупые тёлки с большими сиськами меня никогда не пугали, но женщина, которая прочитала «Второй пол», раздерёт тебя в клочья и выплюнет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michèle LeblancЯ пришла сюда, чтобы плюнуть в лицо отцу. Не могу сказать, что это была метафора.
RebeccaМой муж был порядочным человеком... но у него была измученная душа... Я рада, что ты хоть немного сделал его счастливым
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michèle LeblancНи один из нас не настолько пьян для этого разговора. Ладно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michèle LeblancМожет, нам с Анной стоило основать совсем другую компанию. Может, «Кронос» стал хитом только благодаря твоим гениальным идеям. Может, мы просто две с#к#и, которым повезло. Но факт остаётся фактом — я здесь главный!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michèle LeblancЭта девушка явно с проблемами. Ты ничего о ней не знаешь. Кроме того, что её воспитывали в коммуне среди неумытых идиотов.