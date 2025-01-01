Michèle Leblanc Это извращённо.

Michèle Leblanc Извращённо. Между нами. Это больно. Это болезнь. Я была в каком-то странном отрицании, но теперь вижу всё ясно.

Patrick Что ты видишь?

Michèle Leblanc Ты не думаешь, что сойдёшь с рук за то, что сделал со мной? А? Я сделаю то, что должна была сделать сразу.

Patrick Что ты имеешь в виду?

Michèle Leblanc Это не только про меня. Там твоя жена тоже. И, возможно, другие. Кто знает.

Patrick Что ты имеешь в виду?