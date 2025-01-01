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Киноафиша Фильмы Она Цитаты из фильма Она

Цитаты из фильма Она

Michèle Leblanc Стыд — это слишком слабое чувство, чтобы останавливать нас от чего бы то ни было. Поверь мне.
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Michèle Leblanc [Шёпотом отцу] Я убила тебя, придя сюда.
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Michèle Leblanc Я просто переживаю. Я переживаю, потому что это то, чего я боялся. Тупые тёлки с большими сиськами меня никогда не пугали, но женщина, которая прочитала «Второй пол», раздерёт тебя в клочья и выплюнет.
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Michèle Leblanc Я пришла сюда, чтобы плюнуть в лицо отцу. Не могу сказать, что это была метафора.
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Michèle Leblanc Это извращённо.
Patrick Что?
Michèle Leblanc Извращённо. Между нами. Это больно. Это болезнь. Я была в каком-то странном отрицании, но теперь вижу всё ясно.
Patrick Что ты видишь?
Michèle Leblanc Ты не думаешь, что сойдёшь с рук за то, что сделал со мной? А? Я сделаю то, что должна была сделать сразу.
Patrick Что ты имеешь в виду?
Michèle Leblanc Это не только про меня. Там твоя жена тоже. И, возможно, другие. Кто знает.
Patrick Что ты имеешь в виду?
Michèle Leblanc Сколько их ещё? Кому ты сделал то же самое? Я пойду в полицию. Расскажу им всё.
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Robert Что ты сделал?
Michèle Leblanc Я перестала врать.
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Rebecca Мой муж был порядочным человеком... но у него была измученная душа... Я рада, что ты хоть немного сделал его счастливым
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Michèle Leblanc Ни один из нас не настолько пьян для этого разговора. Ладно?
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Michèle Leblanc Может, нам с Анной стоило основать совсем другую компанию. Может, «Кронос» стал хитом только благодаря твоим гениальным идеям. Может, мы просто две с#к#и, которым повезло. Но факт остаётся фактом — я здесь главный!
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Michèle Leblanc Эта девушка явно с проблемами. Ты ничего о ней не знаешь. Кроме того, что её воспитывали в коммуне среди неумытых идиотов.
Vincent Арт-коллектив.
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Anna Там какой-то сумасшедший.
Michèle Leblanc Сумасшедших я умею улаживать. Это моя специализация.
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Michèle Leblanc Значит, мы всё ещё можем быть друзьями? Ты понимаешь, что я имею в виду под «друзьями»? Без больше никакой х##ни.
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Anna Что ты в нём нашла?
Michèle Leblanc Просто случай. Возможность. Хотела переспать.
Anna Это не оправдание. Это было подло.
Michèle Leblanc Ещё хуже, чем ты думаешь.
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Vincent [матери] Ск####
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Michèle Leblanc Ричард, ты бы сказал, что я в форме для женщины моего возраста?
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Michèle Leblanc Наша цель проста, как вы все знаете. Когда игрок вспарывает орка, он должен почувствовать кровь на руках. Густую, тёплую кровь. Если это вообще возможно.
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Richard Перебиваться с трудом закаляет характер.
Michèle Leblanc Проблема в том, что он встречается с психичкой... Эта сумасшедшая не выносит, когда кто-то страдает.
Richard Психичка — это точно. Хотя такие женщины часто хороши в постели.
Michèle Leblanc Что значит «хороша в постели»? Я никогда не понимала.
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Michèle Leblanc Покажи мне свою х##ню, и, может, я тебя не уволю.
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Michèle Leblanc Мне очень жаль, через что тебе пришлось пройти.
Rebecca К счастью, у меня есть вера. Зачем она, если не для того, чтобы переживать трудные времена.
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Irène Ты такой эгоист. Это пугает.
Michèle Leblanc Знаю. Кстати, вот твой счёт.
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Michèle Leblanc Я вхожу, и одно ужасное зрелище сменяется другим.
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Richard Так внезапно ты устраиваешь рождественскую вечеринку?
Michèle Leblanc Думала, будет здорово получше познакомиться. Кстати, она милашка.
Richard Опять одна из твоих ловушек?
Michèle Leblanc У меня есть дела поважнее, чем строить коварные рождественские планы.
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Anna Ты была в квартире Винсента?
Michèle Leblanc Полгода назад он торговал травой и постоянно вляпывался в драки. Ты видишь в нём семейного человека?
Anna Эта сук#а Джози — настоящая угроза. Он просто этого не замечает.
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Michèle Leblanc Кван, мы же договорились, что оргазмические конвульсии слишком сдержанные.
Anna Как будто они боятся секса.
Philipp Kwan Я увеличил в пять раз.
Michèle Leblanc Не видно. Увеличивай ещё.
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Michèle Leblanc Курт меня ненавидит или это только мне кажется?
Anna Нет, он тебя ненавидит. Все тебя ненавидят, кроме Кевина. Он тебя действительно любит, хоть и пытается посмеяться над этим. И ты это знала, да?
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Patrick Почему?
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Мишель Леблан Сколько ты им платишь? Жалко смотреть.
Ирен Жалость прибереги. Мне не стыдно. Это моя жизнь. Моя интимная жизнь. Ты маленькая су##а, Мишель.
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