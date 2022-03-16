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Лоран Лафитт
Лоран Лафитт
Laurent Lafitte
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Лоран Лафитт
Laurent Lafitte
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Дата рождения
22 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Лорана Лафитта
Родился 22 августа 1973 года. Париж, Франция.
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Фильмография Лорана Лафитта
Шутки в сторону 2
боевик, комедия
2022, Франция
5.0
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия
2019, Франция
6.0
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма
2017, Франция
6.0
Она
триллер, драма
2016, Франция / Германия / Бельгия
7.0
Развод по-французски
комедия
2016, Франция
6.0
Любовь вразнос
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
Она его обожает
комедия
2014, Франция
6.0
Снова 16
комедия
2013, Франция
6.0
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Полицейские Омар Си и Лоран Лафитт берутся за новое дело в первом трейлере экшен-комедии «Шутки в сторону 2»
Первая часть вышла десять лет назад.
Написать
16 марта 2022 14:40
Режиссер «Люпена» вновь поработает с Омаром Си, сняв для Netflix сиквел комедии «Шутки в сторону»
Съемки уже стартовали.
Написать
17 марта 2021 14:13
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