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Лоран Лафитт

Laurent Lafitte
Лоран Лафитт
Лоран Лафитт Laurent Lafitte
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Дата рождения
22 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Лорана Лафитта

Родился 22 августа 1973 года. Париж, Франция.

Фильмография Лорана Лафитта
Шутки в сторону 2
Шутки в сторону 2
боевик, комедия 2022, Франция
5.0
Маленькие секреты большой компании
Маленькие секреты большой компании
драма, комедия 2019, Франция
6.0
До свидания там, наверху
До свидания там, наверху
комедия, приключения, драма 2017, Франция
6.0
Она
Она
триллер, драма 2016, Франция / Германия / Бельгия
7.0
Развод по-французски
Развод по-французски
комедия 2016, Франция
6.0
Любовь вразнос
Любовь вразнос
комедия 2015, Франция / Бельгия
6.0
Она его обожает
Она его обожает
комедия 2014, Франция
6.0
Снова 16
Снова 16
комедия 2013, Франция
6.0
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Полицейские Омар Си и Лоран Лафитт берутся за новое дело в первом трейлере экшен-комедии «Шутки в сторону 2» Первая часть вышла десять лет назад.
Написать
16 марта 2022 14:40
Режиссер «Люпена» вновь поработает с Омаром Си, сняв для Netflix сиквел комедии «Шутки в сторону» Съемки уже стартовали.
Написать
17 марта 2021 14:13
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