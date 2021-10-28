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Виржини Эфира
Виржини Эфира
Virginie Efira
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Виржини Эфира
Virginie Efira
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Дата рождения
5 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Виржини Эфира
Родилась 5 мая 1977 года. Брюссель, Бельгия.
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Фильмография Виржини Эфира
Эта безумная любовь
драма
2021, Франция
7.0
Искушение
исторический, мелодрама, биография, драма
2021, Франция / Нидерланды
6.0
Счастливо оставаться
драма, комедия
2020, Франция
7.0
Соблазн
триллер, драма
2019, Франция
5.0
Ночной конвой
триллер, драма
2019, Франция
4.0
Непотопляемые
комедия
2018, Франция
6.0
Сила мечты
документальный
2017, Франция
6.0
Тайная жизнь насекомых
анимация, детский
2017, Франция / Люксембург
5.0
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