«Она»: Рецензия Киноафиши

Девочка в пепле

В криминальных новостях фото Мишель Леблан (Изабель Юппер) встречается до сих пор. Хотя журналисты сделали его сорок лет назад. Ей тогда было десять. Хрупкая полуголая девочка со странным взглядом стоит в трех шагах от костра. С ног до головы покрытая пеплом… Не пытайтесь угадать, что с ней случилось пару часов назад – не угадаете. Но в тот день ее крошечный мир рухнул. Казалось бы, навсегда – после такого уже не встать. Никому. Но она встала.

Кадр из фильма «Она»

Впрочем, и сегодня жизнь ее похожа на маленький ад. Да, она успешна и элегантна – красоте Мишель позавидует и двадцатилетняя профурсетка. И компьютерные игры, которые выпускает ее собственная фирма, приносят сумасшедший доход. А потому с такими мелочами, как двухэтажный особняк и роскошное средство передвижения, у Мишель Леблан проблем нет. Нет проблем и с мужчинами: бывший муж всё еще крутится рядом, любовник регулярно звонит и требует встреч, и сосед… Статный двухметровый красавец в два раза моложе ее – от одного его вида она почти теряет сознание, хотя и он, кажется, иногда смотрит на нее не только с вежливым интересом... Но что-то не так в жизни Мишель, что-то страшное с ней происходит. И изнасилование – лишь начало того кошмара, который уже стучится в её дверь…

Кадр из фильма «Она»

Полу Верховену – 78 лет, Изабель Юппер – 63. Две крупные фигуры мирового кино – так странно, что они никогда не работали раньше. Тем не менее, это произошло. Кстати, сам Верховен утверждает, что он был вынужден отказаться от идеи снимать «Её» на английском – в США не нашлось ни одной актрисы (!), которая согласилась бы на такую роль. Поэтому пришлось ехать в Париж за Юппер и срочно учить французский. Что ж, игра стоила свеч. Без этой гениальной француженки фильма бы просто не было.

Кадр из фильма «Она»

Снять откровенно шокирующее кино – задача не слишком сложная. Снять откровенно шокирующее кино так, чтобы от него было нельзя оторваться и чтобы сердце разрывалось от симпатии к героине – гораздо сложнее. И почти невозможно при этом не скатиться в пошлость – такие примеры есть, но они все на вес золота (например, «Пианистка», «Догвиль» и т.д.). Таким золотом стала и «Она» - первая работа Верховена за последние десять лет.

Кадр из фильма «Она»

А сыграть откровенно пошлые сцены так, чтобы не было в них ни грамма пошлости… И сдобрить все это иронией – тонкой, едва различимой, почти нечитаемой… Кто бы мог подумать, что такое возможно. Это пилотаж высший – доступно избранным. Юппер без преувеличения просто невероятна. Про больших артистов говорят: в их глазах прочитываются мысли героя, в одном жесте, позе – спрятан целый характер. С Изабель Юппер это не так. В ее взгляде – не просто мысль, но крошечные, мельчайшие её оттенки, в её позе – не просто характер, но сама судьба героини, ее прошлое и будущее, которые сплетаются в единый узел…

Кадр из фильма «Она»

Конечно, «Она» - фильм одной актрисы, фильм-бенефис (хотя в данном случае формула «у большого режиссера все актеры без исключения становятся большими» как никогда верна – в картине нет ни одного блекло сыгранного персонажа). Тем не менее, это еще и бенефис самого Верховена – зрелого мастера, которому есть, что сказать, и который знает, как именно он хочет говорить. Обратите внимание, как символичны, казалось бы, проходные детали: пепел на фотографии (Мишель столько раз склеивала свою жизнь заново, возрождалась, как птица Феникс), руки насильника, который врывается в ее дом (это первое их «знакомство» - первое, что она увидит; и именно проколов эти руки ножницами, она поймет, кто перед ней). И последние кадры: пустое кладбище и две сильные женщины, одна из которых будто бы «идет по жизни смеясь». Единственно живые среди могил…

Вера Алёнушкина

В прокате с 22 сентября

Расписание и покупка билетов на фильм «Она»