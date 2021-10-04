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Турецкие наслаждения
Turks fruit
Турецкие наслаждения, 1973
1973 / Нидерланды
7.1
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
драма
мелодрама
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7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
1973
Премьера в мире
22 февраля 1973
Режиссер
Пол Верховен
В ролях
Рутгер Хауэр
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному
Своеобразный гид по фильмографии режиссера запрещенного «Искушения» и одного из главных провокаторов от мира кино.
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4 октября 2021 19:49
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