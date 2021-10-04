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Турецкие наслаждения
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Turks fruit

Турецкие наслаждения, 1973

1973 / Нидерланды
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 22 февраля 1973
Режиссер
Пол Верховен
Пол Верховен
В ролях
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Турецкие наслаждения 2 постера
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Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному Своеобразный гид по фильмографии режиссера запрещенного «Искушения» и одного из главных провокаторов от мира кино.
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4 октября 2021 19:49
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