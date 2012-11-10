Одураченный, 2012

Экспериментальный интерактивный телепроект Пола Верховена, в создании которого были задействованы зрители телеканала FCCE. Едва перешагнув полувековой юбилей, владелец крупной строительной фирмы, баловень фортуны и любитель женщин, вдруг почувствовал, как удача ускользает из его рук. Прямо на праздновании юбилея от Ремко уходит жена. Партнеры по бизнесу разрабатывают план, как выкинуть его из компании. Но хуже всего — в кабинет вдруг заявляются обе любовницы, чтобы сообщить, что одна из них беременна.