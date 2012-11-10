Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Одураченный
Киноафиша Фильмы Одураченный
Steekspel

Одураченный, 2012

2012 / Нидерланды
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Экспериментальный интерактивный телепроект Пола Верховена, в создании которого были задействованы зрители телеканала FCCE. Едва перешагнув полувековой юбилей, владелец крупной строительной фирмы, баловень фортуны и любитель женщин, вдруг почувствовал, как удача ускользает из его рук. Прямо на праздновании юбилея от Ремко уходит жена. Партнеры по бизнесу разрабатывают план, как выкинуть его из компании. Но хуже всего — в кабинет вдруг заявляются обе любовницы, чтобы сообщить, что одна из них беременна.
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 10 ноября 2012
Режиссер
Пол Верховен
Пол Верховен
В ролях
Питер Блок
Роберт де Хуг
Салли Хармсен
Салли Хармсен
Рикки Кооле
Каролин Спор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Одураченный 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Путь к «Искушению»: все фильмы Пола Верховена от самого невинного к самому откровенному Своеобразный гид по фильмографии режиссера запрещенного «Искушения» и одного из главных провокаторов от мира кино.
Написать
4 октября 2021 19:49
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши