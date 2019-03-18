«Гурвинек. Волшебная игра»: Рецензия Киноафиши

Говорить про новый мультфильм «Гурвинек» вне ситуации, которая сложилась вокруг его проката, очень сложно, но попытаться стоит. Минкульт не пустил в прокат зарубежную анимацию «Королевский корги», решив поддержать отечественный продукт, созданный, впрочем, совместно с Чехией и Бельгией. Кинотеатральные сети, разозлённые очередным переносом (эта практика постоянно становится источником скандальных новостей), объединились и дали отпор. В итоге «Гурвинеку» был объявлен бойкот — «Синема Стар», «Каро» и «Киномакс» попросту не выпустили в прокат этот мультфильм, за который так болело душой министерство. Исход очевидный — сборы ниже ожидаемых, Минкульт винит некомпетентных продюсеров. Но что же с самим мультфильмом?

«Гурвинек. Волшебная игра» добрался до России с небольшим опозданием, уже успев прокатиться в ряде стран, в том числе и в родной Чехии. Именно там заглавный персонаж и появился на свет — уже больше девяноста лет тому назад. Созданный режиссёром Йосефом Скупой и мастером Густавом Носеком любознательный мальчик с большими глазами стал сыном другого популярного кукольного героя — Спейбла. Гурвинек был театральным персонажем и участником советских мультфильмов — многие помнят его сейчас именно по «Клубу Весёлых Человечков», капустнику звёзд, в который входили также Карандаш, Самоделкин, Незнайка и многие другие.

«Гурвинек. Волшебная игра»

Теперь мальчик в комбинезоне с подтяжками возвращается в качестве трёхмерного героя собственного мультфильма. В «Волшебной игре» есть и ряд других персонажей оригинала — Спейбл, девочка Маничка (теперь её зовут Майя) и её бабушка Катарина, а также пес Жерик, который сменил имя на Джерри.

Создатели нового мультфильма решили «обновить» Гурвинека — теперь он обладатель скейта, хипстерской причёски с выбритыми боками и навязчивой игромании. Да-да, тот забавный и любознательный мальчик превратился в одержимого и несносного подростка. Это сразу вызывает ряд вопросов к сценаристам — неужели в 2019 году так выглядит стереотипный тинейджер? У десятилетнего Гарви, как его сокращено кличут другие персонажи, проблемы с отцом-занудой. Спейбл работает смотрителем музея кукол, который вот-вот снесут, и отказывает сыну в праве от души порубиться в игру «Master of Puppets».

«Гурвинек. Волшебная игра»

Карикатурный мэр, совсем в духе Мадянова из «Левиафана», в это самое время собирается снести к чертям кукольный музей и уже позирует для собственного памятника. В попытках спасти культурное достояние Гурвинек и его сверстница Маничка случайно оживят несколько кукол, которые увидят в мальчике нового повелителя кукол. Прошлый поехал кукухой, навесил на себя две пары металлических рук и готовится поработить мир. Короче, придётся спасать не только музей, но и попавшего под раздачу отца, а заодно и всё человечество.

Главный макгаффин мультфильма — обладание таинственным артефактом, древним геймпадом, который оживляет куклы и способен сделать объёмные объекты плоскими безжизненными декорациями. Тут бы самое место пошутить, что создатели «Гурвинека» воспользовались второй опцией, но больше ужасает даже не это, а реакция действительно посмотревших.

Да, это не лучший мультфильм на свете, но въедливые российские родители винят его в «пропаганде игромании» (на деле — с точностью до наоборот), корят за некультурную речь (тут пару раз проскакивает слово «офигеть») и находят во внешности главного героя признаки Базедовой болезни. Почитайте отзывы на тематических сайтах — офигеете так, что глаза вылезут посильнее, чем у Гурвинека.

«Гурвинек. Волшебная игра»

Ещё до выхода в прокат мультфильму досталось от комментаторов за «стрёмную» графику, а средний балл пользователей ужасно огорчает — очевидно, что многие восприняли «Гурвинека» в штыки из-за скандальной ситуации и принципиального неприятия всего, что поддерживает Минкульт. Анимация здесь действительно не новаторская и слегка устаревшая, но это далеко не главная проблема.

Интернациональная команда сценаристов решила пойти по пути наименьшего сопротивления и сделала культовых героев персонажами довольно обыкновенной фэнтезийной истории. Клишировано в этом сюжете всё — от шуток и фраз до поведения стереотипных героев. В хронометраже, который не дотягивает и до полутора часов, нет места ни бэкграунду взаимоотношений Майи и Гурвинека, ни подробного раскрытия хотя бы для одного из персонажей. В итоге некоторые моменты мультфильма вызывают желание докопаться до логических дыр.

Почему кукловод-злодей Бастор после пролога уснул на четыреста лет, что вообще произошло? Мэр — тошнотворный нарцисс, окей, но что с ним произошло ближе к финалу? Чиновник с навязчивой манией снести музей пропадает вскоре после начала действия, чтоб вернуться абсолютной другой личностью к концу мультфильма. И почему все герои решают проговаривать свои эмоции, даже в самые неподходящие моменты?!

Да и для кого сделан этот мультфильм? Этого героя помнит, пожалуй, только поколение 30+, которое от простецкой коммерческой анимации в большинстве своём кайфа не получает. Детям же абсолютно наплевать, есть ли у главного героя исторический бэкграунд. Именно поэтому «Волшебная игра» по итогу зависает в лимбе — это кино для взрослых, которые его не посмотрят, и для малышей, которые видели мультипликационные произведения рангом повыше. Всё-таки не может быть, чтобы низкий средний балл на агрегаторах был накручен только антигосударственными интернет-юзерами, какая-то доля справедливости в этом есть. Вот такая роковая ошибка с целевой аудиторий, просто офигеть.