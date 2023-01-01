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Гурвинек. Волшебная игра Гурвинек. Волшебная игра
Киноафиша Фильмы Гурвинек. Волшебная игра Гурвинек. Волшебная игра, 2018: актеры и роли
Гурвинек. Волшебная игра 2018 / Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Гурвинек. Волшебная игра, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мартин Котик Martin Kotík Инна Евланникова Инна Евланникова
Роли озвучивали
Михаил Ефремов Михаил Ефремов Mikhail Efremov Юрий Стоянов Юрий Стоянов Константин Райкин Константин Райкин Андрей Рожков Андрей Рожков Алексей Колган Алексей Колган Анна Ардова Анна Ардова Олеся Железняк Олеся Железняк Александр Трачевский Александр Трачевский
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