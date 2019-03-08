Наша рецензия

Говорить про новый мультфильм «Гурвинек» вне ситуации, которая сложилась вокруг его проката, очень сложно, но попытаться стоит. Минкульт не пустил в прокат зарубежную анимацию «Королевский корги», решив поддержать отечественный продукт, созданный, впрочем, совместно с Чехией и Бельгией. Кинотеатральные сети, разозлённые очередным переносом (эта практика постоянно становится источником скандальных новостей), объединились и дали отпор. В итоге…