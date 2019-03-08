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Гурвинек. Волшебная игра Гурвинек. Волшебная игра
Киноафиша Фильмы Гурвинек. Волшебная игра Отзывы о мультфильме «Гурвинек. Волшебная игра»
Гурвинек. Волшебная игра 2018 / Россия / Чехия / Бельгия / Дания
2.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Отзывы о мультфильме «Гурвинек. Волшебная игра»

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Наша рецензия

Говорить про новый мультфильм «Гурвинек» вне ситуации, которая сложилась вокруг его проката, очень сложно, но попытаться стоит. Минкульт не пустил в прокат зарубежную анимацию «Королевский корги», решив поддержать отечественный продукт, созданный, впрочем, совместно с Чехией и Бельгией. Кинотеатральные сети, разозлённые очередным переносом (эта практика постоянно становится источником скандальных новостей), объединились и дали отпор. В итоге…

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Любовь Соколова 8 марта 2019, 21:47
Оценка
Хуже этого мультфильма только «принцесса и дракон». Как вообще его одобрили к показу? Ни сюжетной линии,ни нормальной человеческой речи! Чему учат детей? Говорить «ничесе»? Сюжета нет,мультфильм ни о чем,я вообще не поняла что творилось 1,5 часа на экране. И ради этого стоило отодвигать «королевский корги»? Хочется спросить создателей этого чуда кинематографа: вы сами смотрели его перед тем,как выпустить в прокат?
8 марта 2019, 21:47 Ответить
Денис Иванов 12 марта 2019, 15:23
Оценка
Мультик ужасный, графика очень плохо прорисована, особенно так называемые массовые сцены и панорама города. Явная халтура и очередной распил бюджетных денег Министерством Культуры РФ. Не зря Мединский этот кошмар так проталкивает на российские экраны, хотя сколько можно навязывать народу ,да ещё детям, очередную бяку за бюджетные деньги.
Главный герой Гурвинек похож на жуткого уродца с рыбьими глазами, и обсолютно не вызывает никакой симпатии. Из его папы сделали совершенного идиота, а разве в начальном создании он был идиотом.??? Он просто был добрым человеком и любящим отцом, как папа Карло у Буратино. Зачем??? Да, этого чешского персонажа мало кто может вспомнить из людей советского поколения, но если бы примерно таким сделали папу Карло, то многие люди бы просто оскорбились.
Мальчик Гурвинек увлечён компьютерными играми, в них вся его жизнь, он ничего не делает полезного, целый день проводит за компьютером, пока его отец не разбивает комп. Тогда Гурвинек находит себе другое занятие, оживляет кукол, и почему-то также оживляет их бывшего владельца. Кукол, ещё понятно, а покойный владелец этого театра здесь при чём? Он же не кукла, а вроде как человек. Одним словом, без пол-литра не разберёшься.
Диалоги и лексика - сплошной отстой, как говорят " писали на коленке" старые советские дядьки, пытаясь их выдать за молодёжный сленг. Гурвинек говорит только словами паразитами, такими как "нитесё" и "офигеть. очень много неприятных реплик героев, одной из которых является " Бей чертей, спасай театр!" Тут большой вопрос к авторам - откуда взял и чего имел ввиду? Начинаешь сожалеть, об отсутствии цензуры. Пора , пора её, матушку вводить!
Тем, кто отказался показывать этот фильм в своих кинотеатрах - мой респект и уважуха!!!!
Многие зрители с детьми уходили из зала практически на первых сценах фильма, сразу было понятно, что это отстой и выброшенные зря деньги.
12 марта 2019, 15:23 Ответить
Анастасия Никитина 13 марта 2019, 17:32
Оценка
Ужас! Хочу "Королевский Корги"!!!
13 марта 2019, 17:32 Ответить
Мария Лисина 16 марта 2019, 11:03
Оценка
Отвратительно!Даже не тратьте своё время!И деньги...
16 марта 2019, 11:03 Ответить
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