Говорить про новый мультфильм «Гурвинек» вне ситуации, которая сложилась вокруг его проката, очень сложно, но попытаться стоит. Минкульт не пустил в прокат зарубежную анимацию «Королевский корги», решив поддержать отечественный продукт, созданный, впрочем, совместно с Чехией и Бельгией. Кинотеатральные сети, разозлённые очередным переносом (эта практика постоянно становится источником скандальных новостей), объединились и дали отпор. В итоге…
Главный герой Гурвинек похож на жуткого уродца с рыбьими глазами, и обсолютно не вызывает никакой симпатии. Из его папы сделали совершенного идиота, а разве в начальном создании он был идиотом.??? Он просто был добрым человеком и любящим отцом, как папа Карло у Буратино. Зачем??? Да, этого чешского персонажа мало кто может вспомнить из людей советского поколения, но если бы примерно таким сделали папу Карло, то многие люди бы просто оскорбились.
Мальчик Гурвинек увлечён компьютерными играми, в них вся его жизнь, он ничего не делает полезного, целый день проводит за компьютером, пока его отец не разбивает комп. Тогда Гурвинек находит себе другое занятие, оживляет кукол, и почему-то также оживляет их бывшего владельца. Кукол, ещё понятно, а покойный владелец этого театра здесь при чём? Он же не кукла, а вроде как человек. Одним словом, без пол-литра не разберёшься.
Диалоги и лексика - сплошной отстой, как говорят " писали на коленке" старые советские дядьки, пытаясь их выдать за молодёжный сленг. Гурвинек говорит только словами паразитами, такими как "нитесё" и "офигеть. очень много неприятных реплик героев, одной из которых является " Бей чертей, спасай театр!" Тут большой вопрос к авторам - откуда взял и чего имел ввиду? Начинаешь сожалеть, об отсутствии цензуры. Пора , пора её, матушку вводить!
Тем, кто отказался показывать этот фильм в своих кинотеатрах - мой респект и уважуха!!!!
Многие зрители с детьми уходили из зала практически на первых сценах фильма, сразу было понятно, что это отстой и выброшенные зря деньги.
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