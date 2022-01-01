Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры МВК

Прокатчик МВК

О прокатчике

В 2015 году телеканал «Мульт» совместно с ВГТРК запустил на рынке кино уникальный проект «Мульт в кино», который в настоящее время сменил название на «МВК». Дважды в месяц на экранах кинотеатров страны показываются сборники лучших отечественных мультфильмов, которые зрители могут увидеть раньше, чем на телевидении. Программа показов длится 44-45 минут и включает в себя новые серии таких мультсериалов, как «Лунтик», «Барбоскины», «Маша и медведь» и многие другие. Также компания занимается прокатом зарубежных картин.

«МВК» сотрудничает с крупнейшими сетями кинотеатров в стране, в числе которых «Синема Парк», «Формула кино», «КАРО», «Синема Стар» и прочие. Также среди партнёров телеканала такие студии, как «Мельница» и «Паровоз». Помимо мультсериалов «Мульт в кино» показывает в кинотеатрах полнометражные новинки анимации.

Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №137. Зиме мы скажем
МУЛЬТ в кино. Выпуск №137. Зиме мы скажем "До свидания!"
анимация, детский 2022, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек
МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек
анимация, детский 2022, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!
Мульт в кино. Выпуск №143. На горизонте — лето!
анимация, детский 2022, Россия
0.0
Мульт в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек — это мульт
Мульт в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек — это мульт
анимация, детский, семейный 2022, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей.
МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек станет всем теплей.
анимация, детский 2022, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои
МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Классные. Твои
анимация, детский 2022, Россия
0.0
Нелегал
Нелегал
драма 2022, Россия
0.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики - детям!
МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики - детям!
анимация, детский 2022, Россия
0.0
Все фильмы
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши