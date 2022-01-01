Прокатчик МВК

В 2015 году телеканал «Мульт» совместно с ВГТРК запустил на рынке кино уникальный проект «Мульт в кино», который в настоящее время сменил название на «МВК». Дважды в месяц на экранах кинотеатров страны показываются сборники лучших отечественных мультфильмов, которые зрители могут увидеть раньше, чем на телевидении. Программа показов длится 44-45 минут и включает в себя новые серии таких мультсериалов, как «Лунтик», «Барбоскины», «Маша и медведь» и многие другие. Также компания занимается прокатом зарубежных картин.

«МВК» сотрудничает с крупнейшими сетями кинотеатров в стране, в числе которых «Синема Парк», «Формула кино», «КАРО», «Синема Стар» и прочие. Также среди партнёров телеканала такие студии, как «Мельница» и «Паровоз». Помимо мультсериалов «Мульт в кино» показывает в кинотеатрах полнометражные новинки анимации.