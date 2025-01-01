[Гамильтон записывает видеосообщение для своей двойницы на параллельной Земле]

Я не знаю, с чего начать. Но это не мой мир. Как бы мне ни хотелось, чтобы он был моим, он не мой. Он твой. Ава, ты не сходишь с ума, обещаю. Другими словами это не сказать. Я — это ты. Нужно говорить быстро. К этому посланию прилагаются подробные планы строительства и эксплуатации ускорителя Шепарда. Я молюсь, чтобы они помогли твоей планете. Я надеюсь на то же для своей. Мне нужно сказать две вещи, которые тебе покажутся бессмысленными. Но, пожалуйста, выслушай меня и пойми, как это важно. Первое: если ты установила в доме силовой элемент, вынь его сейчас. Он неправильный и опасный, и если эти планы сработают, он тебе не понадобится. И второе. Что бы ты ни делала сейчас, на какой бы встрече ни была или куда бы ни шла — остановись. Иди к своему мужу и детям. Прямо сейчас. Иди к ним и обними. Обними как можно крепче. Целуй их, люби и осознай, как тебе повезло, что они есть в твоей жизни. Вот и всё. Вот и всё.