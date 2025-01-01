NewscasterПочему тебя так беспокоит ускоритель Шепарда?
Mark StamblerПотому что этот ускоритель в тысячу раз мощнее всех, что когда-либо строили. Каждый раз, когда его испытывают, они рискуют открыть мембрану пространства-времени, сталкивая несколько измерений, разрушая реальность. И не только на этой станции, повсюду. Этот эксперимент может выпустить хаос, подобного которому мы никогда не видели. Монстры, демоны, твари из глубин...
NewscasterЧтобы уточнить, вы считаете, что их попытки решить энергетический кризис могут вызвать демонов?
Mark StamblerДа. О, да. И не только здесь и сейчас. В прошлом, в будущем, в других измерениях. Ты даже не представляешь, как я хотел бы ошибаться.
JensenМне нужно 210 киловатт минимум на восемь секунд. Возможно, до двенадцати.
MundyА я хотел бы принять ванну с однояйцевыми близнецами в тазу с Рокки Роуд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton[Гамильтон записывает видеосообщение для своей двойницы на параллельной Земле]Я не знаю, с чего начать. Но это не мой мир. Как бы мне ни хотелось, чтобы он был моим, он не мой. Он твой. Ава, ты не сходишь с ума, обещаю. Другими словами это не сказать. Я — это ты. Нужно говорить быстро. К этому посланию прилагаются подробные планы строительства и эксплуатации ускорителя Шепарда. Я молюсь, чтобы они помогли твоей планете. Я надеюсь на то же для своей. Мне нужно сказать две вещи, которые тебе покажутся бессмысленными. Но, пожалуйста, выслушай меня и пойми, как это важно. Первое: если ты установила в доме силовой элемент, вынь его сейчас. Он неправильный и опасный, и если эти планы сработают, он тебе не понадобится. И второе. Что бы ты ни делала сейчас, на какой бы встрече ни была или куда бы ни шла — остановись. Иди к своему мужу и детям. Прямо сейчас. Иди к ним и обними. Обними как можно крепче. Целуй их, люби и осознай, как тебе повезло, что они есть в твоей жизни. Вот и всё. Вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SchmidtОдно ясно. Перегрузка это вызвала. Никто из нас не верил, что это реально. Но это парадокс.
HamiltonАккумулятор. Тот, что я поставил в доме, чтобы у них были ночники, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Пожар. Он убил их обоих.
Jensen[Йенсен показывает видео с двойником Хамильтона на параллельной Земле, где его дети ещё живы]Ава, в этом мире твоя семья жива. Они на Земле. Вот почему ты сюда не пришла. Ты там, с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MichaelЯ пока не могу дозвониться до твоего дома. Линия занята. Значит, звонки не проходят.
MollyЯ знаю, что это значит. Мой дядя умер.
MichaelТы ничего не могла сделать, Молли. Молли, мы найдём твоих родителей. Самое важное сейчас — сохранить тебя в безопасности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jensen[Акосте]Ты запустил это, да? Ты запустил. Что-то пошло не так. Шепард уничтожил бозон Хиггса, перегрузка. Как-то ты оказался здесь. Твое измерение столкнулось с моим. Команда, должно быть, работает над энергией, пытаются снова запустить Шепарда, чтобы вернуть тебя домой. Можешь одолжить? Передай своей команде, что если вы сбежите из моего измерения, меня тут же заперет ваше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jensen[Дженсен пытается выманить Хамилтона из укрытия, показывая видео с детьми двойника Хамилтона с параллельной Земли]Ава, не подведи их снова. Это твоя семья там, внизу. Те же дети. Тот же мужчина, на котором ты вышла замуж. Ты даже не представляешь, как там плохо. Будет только хуже. Послушай их голоса, Ава. Они нуждаются в тебе. Ты, может, готова снова убить своих детей. Но я не позволю этим людям там умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MichaelОн тебя спрашивал?
HamiltonЯ не брошу тебя. Эта миссия может длиться годами.
MichaelТы сказал, что сможешь вернуться через шесть месяцев.