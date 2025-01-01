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Киноафиша Фильмы Парадокс Кловерфилда Цитаты из фильма Парадокс Кловерфилда

Цитаты из фильма Парадокс Кловерфилда

Mundy О чём ты говоришь, Арм?
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Mundy Ребята, посмотрите на мою руку. Мне кажется, она пытается что-то написать.
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Mundy Я теперь не знаю правил. Как думаешь, есть шанс, что это снова вырастет?
Acosta Не знаю. Я уже не знаю, во что верить.
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Schmidt Ты им управляешь?
Mundy Да ну, я им не управляю. Оно там.
Schmidt Ты уверен?
Mundy Конечно уверен, я сейчас показываю тебе средний палец.
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Mundy Ну, мы нашли этих червей.
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Tam К логике это не относится.
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Newscaster Почему тебя так беспокоит ускоритель Шепарда?
Mark Stambler Потому что этот ускоритель в тысячу раз мощнее всех, что когда-либо строили. Каждый раз, когда его испытывают, они рискуют открыть мембрану пространства-времени, сталкивая несколько измерений, разрушая реальность. И не только на этой станции, повсюду. Этот эксперимент может выпустить хаос, подобного которому мы никогда не видели. Монстры, демоны, твари из глубин...
Newscaster Чтобы уточнить, вы считаете, что их попытки решить энергетический кризис могут вызвать демонов?
Mark Stambler Да. О, да. И не только здесь и сейчас. В прошлом, в будущем, в других измерениях. Ты даже не представляешь, как я хотел бы ошибаться.
Kiel Монк, выключи эту хр###ь.
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Mundy Я бы аплодировал, если бы мог.
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Hamilton Так ты просто собираешься нас убить?
Jensen Если ты спрашиваешь, готов ли я убить троих, чтобы спасти восемь миллиардов... Ты бы не поступил так?
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Hamilton Киль? Его тут нет.
Schmidt Частота для Центра управления полётами?
Hamilton Земля. Ничего не могу найти.
Kiel Мы, наверное, повернулись, когда двигались во время запуска.
Mundy Большая, синяя, полна злых людей. Ищи дальше, найдёшь.
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Mundy Это ничего личного, Волки.
Acosta Манди.
Mundy Что? Он же наш друг.
Schmidt Он собирался меня застрелить.
Mundy Ну, ты знаешь, до этого.
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Kiel Ты можешь установить алгоритм Тэма?
Jensen Да. Но мне нужна вся работа Шмидта.
Schmidt Что?
Kiel Сделано.
Schmidt Киль.
Kiel Как только мы запустим Шепарда, отдадим ей твою работу, посадим в спасательный модуль и отправим домой со спецификациями. Что тебе нужно?
Jensen Энергия. Части реактора безвозвратно повреждены. Остатка недостаточно, чтобы запустить его.
Kiel Сколько?
Jensen Мне нужно 210 киловатт минимум на восемь секунд. Возможно, до двенадцати.
Mundy А я хотел бы принять ванну с однояйцевыми близнецами в тазу с Рокки Роуд.
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Hamilton [Гамильтон записывает видеосообщение для своей двойницы на параллельной Земле] Я не знаю, с чего начать. Но это не мой мир. Как бы мне ни хотелось, чтобы он был моим, он не мой. Он твой. Ава, ты не сходишь с ума, обещаю. Другими словами это не сказать. Я — это ты. Нужно говорить быстро. К этому посланию прилагаются подробные планы строительства и эксплуатации ускорителя Шепарда. Я молюсь, чтобы они помогли твоей планете. Я надеюсь на то же для своей. Мне нужно сказать две вещи, которые тебе покажутся бессмысленными. Но, пожалуйста, выслушай меня и пойми, как это важно. Первое: если ты установила в доме силовой элемент, вынь его сейчас. Он неправильный и опасный, и если эти планы сработают, он тебе не понадобится. И второе. Что бы ты ни делала сейчас, на какой бы встрече ни была или куда бы ни шла — остановись. Иди к своему мужу и детям. Прямо сейчас. Иди к ним и обними. Обними как можно крепче. Целуй их, люби и осознай, как тебе повезло, что они есть в твоей жизни. Вот и всё. Вот и всё.
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Schmidt Одно ясно. Перегрузка это вызвала. Никто из нас не верил, что это реально. Но это парадокс.
Mundy Извините?
Schmidt Частицы взаимодействуют с другими в двух измерениях.
Mundy Ладно, я сяду.
Schmidt Две разные реальности в мультивселенной борются за одно и то же пространство. Создавая хаос. Это не то, что мы знаем. Потому что это не наше.
Hamilton Дженсен.
Schmidt Мои журналы связи.
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Schmidt У меня есть стабильный луч.
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Volkov Погоди, ты хочешь сказать, что эта штука могла кинуть нас через всю галактику? Мы знали, что это опасно. Вот почему нам пришлось подняться в космос, чтобы запустить её.
Mundy Да нет, да брось. Х#йня.
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Molly Не стоит писать сообщения за рулём.
Michael Ты умный парень. Только в экстренных случаях. Это именно такой.
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Hamilton Мина? Ты знала мою семью?
Jensen Конечно. Майкл. Айзек. Айана.
Hamilton А твой друг... был достаточно силён, чтобы остаться?
Jensen Остаться где?
Hamilton На Земле. После пожара.
Jensen Какого пожара?
Hamilton Аккумулятор. Тот, что я поставил в доме, чтобы у них были ночники, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Пожар. Он убил их обоих.
Jensen [Йенсен показывает видео с двойником Хамильтона на параллельной Земле, где его дети ещё живы] Ава, в этом мире твоя семья жива. Они на Земле. Вот почему ты сюда не пришла. Ты там, с ними.
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Michael Я пока не могу дозвониться до твоего дома. Линия занята. Значит, звонки не проходят.
Molly Я знаю, что это значит. Мой дядя умер.
Michael Ты ничего не могла сделать, Молли. Молли, мы найдём твоих родителей. Самое важное сейчас — сохранить тебя в безопасности.
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Jensen [Акосте] Ты запустил это, да? Ты запустил. Что-то пошло не так. Шепард уничтожил бозон Хиггса, перегрузка. Как-то ты оказался здесь. Твое измерение столкнулось с моим. Команда, должно быть, работает над энергией, пытаются снова запустить Шепарда, чтобы вернуть тебя домой. Можешь одолжить? Передай своей команде, что если вы сбежите из моего измерения, меня тут же заперет ваше.
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Jensen [Дженсен пытается выманить Хамилтона из укрытия, показывая видео с детьми двойника Хамилтона с параллельной Земли] Ава, не подведи их снова. Это твоя семья там, внизу. Те же дети. Тот же мужчина, на котором ты вышла замуж. Ты даже не представляешь, как там плохо. Будет только хуже. Послушай их голоса, Ава. Они нуждаются в тебе. Ты, может, готова снова убить своих детей. Но я не позволю этим людям там умереть.
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Michael Он тебя спрашивал?
Hamilton Я не брошу тебя. Эта миссия может длиться годами.
Michael Ты сказал, что сможешь вернуться через шесть месяцев.
Hamilton Ты хочешь, чтобы я ушёл?
Michael Джо знает, через что мы прошли. И всё равно он хочет видеть тебя в команде.
Hamilton Есть и другие офицеры связи.
Michael Да, но он позвонил именно тебе.
Hamilton Почему ты так настаиваешь?
Michael Как ты думаешь, почему? Забудь обо мне и о том, чего я хочу — чтобы ты остался. Почему ты так думаешь?
Hamilton Потому что ты хороший. Потому что люди голодают. Потому что наши запасы энергии на исходе. И эта миссия может открыть неисчерпаемый источник энергии, который спасёт всех нас.
Michael Если ты пойдёшь... ты и я... выживем. Боюсь, если нет — никто не выживет.
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[первые реплики]
male reporter Правительственные источники сообщают, что мировые энергетические ресурсы будут полностью исчерпаны в течение пяти лет.
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