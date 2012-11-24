Волшебство Queen в Будапеште, 1987

27 июля 1986 года. Будапешт. Уже сумерки. Nepstadion - самый большой стадион Венгрии. За считанные мгновения трибуны и само поле стадиона заполняются десятками зрителей, а потом наступит вечер - и на помосте появится Джон Дикон, Брайен Мэй, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри. Меркьюри - имя которому - Вселенная. И тогда на смену мгновениям придет Вечность. Потому что музыка группы "Queen" не измеряется единицами времени и пространства.

Фильм - концерт, ставший, по признанию самих "куиновцев", одним из лучших кинематографических произведений на их музыку. Еще бы! Фильм сняли 15 первоклассных кинооператоров Венгрии, под руководством супер мастера Яноша Жомболайна.