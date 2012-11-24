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Волшебство Queen в Будапеште Волшебство Queen в Будапеште
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Varázslat - Queen Budapesten

Волшебство Queen в Будапеште, 1987

1987 / Венгрия / Канада / США
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме

27 июля 1986 года. Будапешт. Уже сумерки. Nepstadion - самый большой стадион Венгрии. За считанные мгновения трибуны и само поле стадиона заполняются десятками зрителей, а потом наступит вечер - и на помосте появится Джон Дикон, Брайен Мэй, Роджер Тейлор и Фредди Меркьюри. Меркьюри - имя которому - Вселенная. И тогда на смену мгновениям придет Вечность. Потому что музыка группы "Queen" не измеряется единицами времени и пространства.

Фильм - концерт, ставший, по признанию самих "куиновцев", одним из лучших кинематографических произведений на их музыку. Еще бы! Фильм сняли 15 первоклассных кинооператоров Венгрии, под руководством супер мастера Яноша Жомболайна.

 

8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 24 ноября 2012
Премьера онлайн 5 ноября 2012
Премьера в мире 16 февраля 1987
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Янош Жомболайн
В ролях
Фредди Меркьюри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Волшебство Queen в Будапеште 2 постера
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