Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Игорь Дмитриев
Игорь Дмитриев
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Игорь Дмитриев
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 мая 1927
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
25 января 2008
Карьера
Актер
Биография Игоря Дмитриева
Родился 29 мая 1927 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
Развернуть
Фильмография Игоря Дмитриева
Знаки любви
мелодрама, сказка, комедия
2006, Россия
4.0
Подари мне лунный свет
мелодрама, драма, комедия
2000, Россия
4.0
Сыскное бюро «Феликс»
комедия
1993, Россия
4.0
Тартюф
комедия
1992, Россия
6.0
И черт с нами!
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
Дон Сезар де Базан
комедия, мюзикл
1989, СССР
7.0
Осенний подарок фей
сказка
1984, СССР
6.0
Безумный день инженера Баркасова
комедия
1982, СССР
6.0
Все фильмы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»